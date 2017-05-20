



當初那個擁有水汪汪大眼、惹人憐惜的紫薇格格，如今已褪變為處變不驚、靜如一池湖水的傾世皇妃。現在的她是如此強大，肩負著多重角色的重擔，她仍顯出一派輕鬆，無論是眼神，以及雙唇吐出的字字句句，平靜且沉穩，彷彿世上沒有任何事可以在她心上激起漣漪。這一路走來，練就了堅毅的心，也回歸了寧靜。攜手《我可能不會愛你》編劇徐譽庭，打造《我的男孩》



林心如在下半年的新作《我的男孩》令她自己也相當期待，這部片來自《我可能不會愛妳》的編劇徐譽庭。擁有自己工作室並身兼製作人身分的林心如立刻接下！「知道這部戲是由她寫的劇本，基本上我連劇本都還沒看就立刻答應要用了。我覺得他所寫的故事非常容易觸動人心，不管是台詞或是每個角色的內心世界，都刻劃地非常深刻。」林心如近期也正積極讀劇本為下半年的演出做準備。



林心如在近期新作品《嫌疑人X的獻身》中，與相識多年的蘇有朋導演合作，對林心如來說之間竟然沒什麼趣事。「因為這部戲比較嚴肅、也比較沉悶，基本上拍戲過程當中我們都不太交談，就算是認識了將近20年之久的朋友，但是這次是第一次以演員與導演的身分合作。他在工作上是一個很認真、很追求完美的人，任何小細節都非常在意。因此當初我在拍戲的時候是非常全心全意地投入在這個角色當中，加上角色的性格與背景很複雜，現場氣氛又很拘謹，所以我們之間都只有談論跟戲有關的事。」



伴隨近期全球女星對於女性主義議題的響應，林心如在生活與工作間總能突破難題完美地全盤兼顧，也謂為新時代女性的楷模之一，秘訣在於林心如在剛強與柔軟間有一套自我的箇中哲學，「我覺得自己的內在真的是還蠻強大的。的確我的外表或許讓人感覺是弱不禁風的女子，但其實我骨子裡有一副不服輸的硬骨頭。只要在我手上的事我都想要做到最完美的狀態。其實我也不是強硬的女權主義者，但我認為女性還是要有自己的獨立性格、獨立的工作、獨立的經濟，不需要時時都依附著別人。只有先把自己保護好、把自己壯大了，才不會害怕很多不必要害怕的事。並不是鼓勵女性當一個女強人，還是可以保留女性獨有的柔軟的一面，仍然擁有溫柔的時刻，但是如果各方面都先獨立了、強大了，就不會再害怕作任何的決定。」



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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』