



中視《勇闖日本秘境》迎來了全新第二季，繼續由主持人千田愛紗與夏如芝分別帶領觀眾探訪日本各大秘境，遠離觀光勝地，將在地人的私房景點一一介紹給大家。

首集出發前往京阪，被護城河圍繞的大阪是一座水之都，愛紗特別介紹了以水上巴士的角度遊歷大阪的景色，而水上巴士特別的外觀讓愛紗驚訝地喊：「我從來沒有看過這麼扁的船耶！」來到大阪最不能錯過大阪人心目中的靈魂食物“章魚燒”，當愛紗得知店家準備義大利麵口味時，讓她興奮不已，直呼：「好幸福。」

探訪擁有濃厚歷史色彩的京都，據傳京都的靈山鞍馬寺是能量景點，正殿外的六芒星分別代表：眼睛、鼻子、耳朵、舌頭、皮膚、心靈，一個以人為主的能量概念，中心點更是讓許多人不辭千里也要站在中間，吸收最強的能量，為自己充電。而鞍馬寺卓越的地理位置，讓主持人愛紗說這邊的開闊，會讓人感到很舒服，感受到滿滿的力量，讓她不願意離開。

京都貴船神社自古以來祭祀著水神，是一個充滿水傳說的神社，讓許多從事與水相關行業的人都會特地到貴船神社參拜。神社內就連占卜籤也是獨特的水占卜，只要將空白的籤文紙放置水中數秒，籤文就會出現，人逢喜事精神爽的愛紗果然好運擋不住，一抽就抽到中吉籤，籤文內容讓她滿意的直喊：「好可愛，我喜歡這個籤文！」

六月即將舉辦婚宴的愛紗，四月赴日本錄影時，認真工作也掛念台灣籌備婚禮的細節，就連錄影空檔也一刻不得閒，拉著經紀人反覆討論婚禮流程，務求當天婚禮沒有疏失，賓客盡歡。所以她在日本時，也很擔心光是喜帖部分，就會來不及發送，因為她與先生兩人送出的每一張喜帖，都會在喜帖上親筆寫下一段話，感謝幫助過他們的好朋友，也希望被邀請的人，當天都能到場給予祝福也感受他們的幸福。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』