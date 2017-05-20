聖結石夫婦首度對唱 「真的不想嘴」閃瞎網友Wow!NEWS新聞網 (2017-05-20 00:48)
網紅「聖結石」繼第1首數位單曲《安儷》佔領數位榜冠軍後，於5/19再發情歌對唱曲《真的不想嘴》，這首歌輕快悅耳，預計又將大受歡迎！而值得一提的是，對唱女主角不是別人，就是「聖嫂」Dodo本人，引起粉絲高度討論。《真的不想嘴》歌曲講述夫妻之間生活吵嘴的大小事，MV內容除了夫妻極盡所能的放閃之外，更有兩人激烈的爭吵實錄。
聖結石曾提到，這首歌創作的靈感其實是來自他與老婆的相處。當年聖結石和聖嫂Dodo兩人在夜店相識，交往1個月就因為互相整人的影片而閃婚，至今婚姻生活1年多。但聖結石認為「兩人結婚後才了解對方，也是不錯的一件事，雖然常會有意見不合，但是多溝通、多磨合，最後就會達成共識。」聖嫂Dodo說：「其實我們私底下很常爭吵，很多事情會意見不合，但最後都會因為彼此相愛而和好。」話鋒一出，閃瞎一堆人！
聖結石在《真的不想嘴》音樂錄影帶中還執導演筒，腳本中的吵架戲碼大多是來是兩人真實夫妻生活。為了激發聖嫂Dodo，導演聖結石在上戲前，就不斷挑戰她底線，「培養」老婆生氣情緒，還偷開機，只為捕捉到聖嫂最真實的情緒，聖結石不斷大小聲對Dodo講話，一再激怒太座，讓不擅長演戲的Dodo情緒爆發出演出效果，順利收到畫面後喊卡，Dodo才驚覺原來被老公」設計」，只好翻白眼發洩不爽說：「他平常都對我那麼兇啦！」
聖結石第1次當MV導演，他表示：「非常新鮮！」，又謙虛說：「以前只做過短片導演，拍音樂錄影帶是第1回，這次特別發想用MV前段甜蜜的感覺區隔中、後段的寫實吵架作為對比。」聖結石分享導演初體驗，覺得MV導演和短劇導演最大的不同是，MV的品味要特別好，攝影要漂亮、唯美，而且不用收音，「這點真的超棒der！」，因為短劇拍攝常常因收音問題而延誤，聖結石覺得MV團隊超專業，「如果各位覺得MV成品不錯，那絕對是整個劇組的功勞！」
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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
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