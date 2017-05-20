王夢麟術後首度開嗓練唱破疑慮 自信保證歌聲OK一級棒Wow!NEWS新聞網 (2017-05-20 00:54)
民歌42高峰會(19日) 首次在總彩排前舉辦大團練，現場除了尚未抵台的鄭怡及陳明韶外，12位歌手(施孝榮、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、楊耀東、王夢麟、金智娟、邰肇玫、王海玲、于台煙、許景淳、曾淑勤)以六王六后之姿率先開嗓練唱，施孝榮在現場更展現出音樂總監嚴肅的一面，逐一調整每個歌手的狀態，每位歌手也將此次大團練視為正式演出，現場瀰漫著彷如親臨小巨蛋現場般的氣氛，只為呈現最完美的演出給大家。
許久不見的王夢麟，也於術後首度露臉開嗓練唱破除大家的疑慮，被問及到對於演唱會是否會擔心聲音不好，王夢麟生氣又自信表示：「今天我本來是不想多說話的，因為我這次已經是開第三次刀，前兩次都失敗，因為不同醫生，這次終於順利成功，剛剛練唱感覺不錯，我想我的歌聲很ＯＫ沒問題，一級棒！！」。他也坦言在剛結束手術時，確實有些擔心靜養時間來不及趕上演唱會，無法帶給大家好的演出，但想到與歌迷朋友相約每年聚首的約定絕對不能食言，因此每天勤保養並盡快調整自己的身體狀況，開心的笑說：「歌迷朋友就是讓我能快速變好的動力來源，所以我一定要呈現給大家最好的一面，一起在現場高歌歡唱」。
今日團練也搶先曝光了４首演唱會上的大合唱歌曲，「陽光和小雨」、「漁唱」、「西風的話」、「拜訪春天」。總監施孝榮更透露今年的演唱會橋段很有看頭，除了帶所有歌迷粉絲回味多首經典歌曲外，更有不同世代、不同領域的跨界合作，打造首次的另類表演內容，施孝榮笑容滿面的說：「民歌42高峰會包準大家一定會哇～～的很驚訝很驚喜，整場演唱會都會站著聽完鼓掌。」
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