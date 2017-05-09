▲富邦悍將林政賢。（圖／記者葉政勳攝，2017.5.09）

富邦悍將昨日以再見暴投的方式，以1分之差飲恨輸球，本季在桃園棒球場勝場仍未開張。今天要討回顏面，就得看看小將林政賢能否上演「小蝦米抗大鯨魚」的戲碼，對抗成績穩定的賽格威了。

林政賢在進入到五月後，投球手感似乎也隨著天氣逐漸加溫，連兩場都能投超過5局，並將失分控制在3分以內，再加上他生涯對桃猿的防禦率為3隊最佳的4.15，明天或許有機會來挑戰看看個人本季第1場優質先發。

而桃猿洋投賽格威本季狀況依舊穩定，其最大的特色就是吃局數能力強，9場中僅有2場投不滿6局，其中超過7局的就有6場，可說是球隊的「超級工作馬」。不過他上次對上富邦被對方在6局下打下4分大局，自己也因而吞敗，如何避免再次大量失分，是他必須注意的地方。

富邦悍將近4場比賽，平均每一戰只能拿下2.25分，火力輸出依舊不足，成為他們攻城掠地最大的阻礙，不過高國輝在今天轟出個人本季第2轟，手感似乎有逐漸回溫的趨勢，如果傷癒復出的他能盡快找回狀態，那將是球隊的一大福音。