【中央網路報】

(中央社資料照片) 據報導，金管會鼓勵國銀擴大對「新南向國家」的放款總額，參酌東協十國經濟成長率，目標年放款要成長3~7%，且以每年核准國銀赴新南向國家設3個據點為目標，並訂定「獎勵本國銀行加強辦理於新南向政策目標國家授信方案」，對辦理放款績優銀行予以表揚。國銀配合新南向政策其實是先前鼓勵國銀打亞洲盃的延續，只是隨著新南向範圍愈畫愈大，甚至比多數人想得還要南－十八國中也包含了澳洲和紐西蘭，不禁令人憂心，台灣經濟規模不大，新南向政策能發揮多少效果？從國銀放款總額業績標準來看，金管會訂定參考東協十國成長率，而非所有新南向十八國，奇怪的是，若以金融業配合產業布局而論，經濟部規畫第一波交流國家為印度、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南六國，是否應以這些國家的經濟成長率為第一階段參考標準？還是新南向政策看似願景宏大，其實只求亂槍打鳥，各部會擬訂計畫前沒有協調，只求統計數據好看？我們想知道，金管會在訂定銀行業績標準的同時，承襲蔡政府一貫不負責任的風格，不忘提醒國銀布局東南亞「不要做惡性競爭，風險須自我評估」，然而政績壓力下，獲得金管會准出許可相當容易，假設39家本國銀行完全配合新南向政策，隨經濟部規劃的三梯次產業布局設點及擴大授信，怎麼可能不一窩蜂？何況銀行需要考量業績，自然傾向前往具獲利潛力的地方設點，除了口頭警示，金管會有其他的指導嗎？國銀早在新南向政策開始之前就積極南向佈局，現在最主要的問題其實是難以獲得准入許可。去年國銀在東協十國獲利達80億，較前年成長近一成，其中半數來自新加坡市場，其次是越南15億元、柬埔寨6億元。在當局高調宣布新南向成果的同時，20家分行在苦等東協國家准入許可，有9家國銀、共10分行，等待越南政府核發分行執照，其中6家超過8、9年。准入許可最困難的當屬緬甸，2014年起緩慢開放金融市場，外國對緬甸經濟發展的貢獻是准入標準之一，目前13家外資銀行獲准入，包括1家台資玉山銀行，但是每家銀行僅准許開設一家分行，開放對外資企業人員提供部分服務，不得辦理零售業務，日前緬甸央行更表示暫停核准外資設立分行。准入問題不解決，銀行局核准再多投資申請也是無用。當然，開發中國家基於國家發展，鼓勵銀行到鄉村設點，擋住國銀大都市的投資計劃，情有可原，但國銀放款主要對象為當地台商，台商若不到鄉村投資，銀行自無設點誘因。而讓台商至鄉村投資，則需經濟部等相關單位積極與當地政府洽商投資條件及優惠，或者仿照日、韓以及中國大陸，參與當地基建，這些都是新南向政策可以著力的地方。以參股方式進入東南亞市場也是一個方法，只是風險更難以掌控。一方面亟需資金挹注的金融機構大多體質不佳，讓投資者卻步；另一方面國銀需要提高資本適足率才能進行海外參股，參股到一定比例才能取得經營權，問題是有多少股東願意出錢增資？有多少體質好的銀行願意讓出經營權？更何況開發中國家可能保護本國產業，對外資設有限制，比如印尼限制外資銀行持股40%，都是必須考量的問題。我們認為，金管會宣傳新南向政策不宜過度樂觀，許多過去企業西進的風險，在南向國家同樣會遇到，有些甚至更嚴重：首先，東南亞國家金融監理體系在逐步改進中，但政府及公司治理仍較不透明，容易影響銀行獲利，比如柬埔寨開始嚴格要求放款提存、大降放款利率上限，導致去年5家國銀總獲利劇減67%，未來一旦爆發假帳、掏空，國銀同樣面臨虧損，難道還是中國大陸的錯？再者，東南亞許多地方人治色彩濃厚，良好政商關係不可或缺，想打入市場恐有2年甚至更長的虧損期，比如菲律賓6家台資銀行去年就有半數虧損，屆時面臨下一輪選舉，考驗新政府美化數據的功力。另外，據經濟部資料，新南向國家中有10國須注意政治干預、法律及監管風險，有6國具高度貪腐風險，須留意供應鏈中斷風險也有6國，有4國有外匯移轉風險，其他問題還包括政府效能、政治暴力、宗教或種族衝突、基礎建設不足等；再加上東南亞國家財務透明度不高，資料造假、財報不實相當嚴重，國銀若仍只注重衝業績不重實際查核，或讓客戶借新還舊蒙混過關，那麼現在國銀在大陸踩雷，以後就會在東南亞踩雷。「不要做惡性競爭，風險須自我評估」是一句放諸四海皆準的好話，也是一句廢話，相信業者都聽到了，只是現在更需要的是做些實事。總統府轄下新南向辦公室自從黃志芳主任離職後，已改由經濟部主導，期盼新南向政策能在觀光補助、學費補助之外，能有更多拓展市場的作為，方能移轉兩岸關係降溫下之損失，為台灣金融業當前南向困境找出解方。