【中央網路報】

(中央社資料照片) 蔡英文總統在520就職一年之前夕，接見海外華文媒體人士時，大談經濟發展、社會安全、公平正義、兩岸關係、外交活動等五大政績，並稱她不是獨斷獨行的政治強人，而是在民主政治下，有堅強改革意志的領導者。這些話，對照台灣當今現況，真是極其荒謬的反差。尤其，從最近多家民調結果顯示，蔡英文的滿意度大幅下降，不滿意度急遽升高，更可以看出這位領導者自我感覺良好，她的執政表現跟廣大民意的實際評價，已是天差地別。第一，以經濟發展來說，台灣這一年來景氣稍好，並不是經濟轉型有什麼突破，而是拜國際經濟上揚之賜，讓出口為導向的台灣經濟受惠。事實上，蔡力推的綠能經濟，迄今尚在畫餅階段，沒有任何具體成效。第二，在社會安全上，年金改革步驟過於粗造，引發退休軍公教的強烈反彈，而且即使改革完成後，政府財務也只是延緩破產，無法徹底解決。所謂的社會住宅，只是撿現成的便宜，長照2.0的財源仍有隱憂。第三，有關公平正義方面，蔡英文公然違憲，主導司法改革，以及假追討黨產、轉型正義之名，行打壓國民黨之實，在在引發爭議。而蔡吹噓的原轉會，在凱道上長期抗爭的原民團體，對她話的真假早已給了答案。第四，談到兩岸關係，先不提台灣民眾周知的陸生不來、陸客減少，光是海基、海峽兩會的對話、交流機制都無以為繼，不難了解蔡英文主張的「維持現狀」，都是唬弄外界的假話，兩岸關係低迷且詭譎才是真的。第五，在外交活動上，聖多美普林西比的斷交，斐濟代表處的撤除，還有原本可以觀察員身分參與的世衛組織大會(WHA)、國際民航組織(ICAO)等，如今卻不得其門而入的處境，可不是台日雙邊機構更名就能遮掩的敗績。至於蔡英文是不是獨斷獨行的政治強人，不妨翻出她接見賓客時說：「你有事情就大聲講，但我聽到後，就不用再那樣大聲」的談話紀錄，就能看出她面對不同意見時的心態，跟一般民主國家領導人的差別在那裡。