【中央網路報】

(中央社資料照片) 今天(520)恰好是蔡英文就任中華民國總統滿一週年的日子，但全國上下一片愁雲慘霧，完全看不到歡樂氣氛，連民進黨都保持低調。一個自詡最會溝通的國家領導人，卻臨時取消向國人說明政策的機會，只利用與來訪國外華文媒體碰面的場合，抒發己見。不知是太有自信、還是不敢面對國人，應只有蔡總統自己最清楚。雖蔡總統強調自己是「不為民調、只為台灣做事的人」，但民調結果卻顯示國人有不同感受。近期的各家民調都呈現大幅度不滿意蔡政府施政的結果，從民進黨自家的五成四不滿意度，到最低的18％滿意度，所有的民調結果都無法讓蔡總統有可以自豪之處。仿若蔡總統與國人是生活在兩個分隔的世界。從信誓旦旦可以接受「拍桌嗆聲」，到現在你們「不必太大聲」的態度，國人對蔡總統這一年來的傲慢早就失望不已。大多數國人當然支持許多迫切的改革，但絕對不同意執政黨以激烈、偏頗、分化的手段來推動政策。雖然陸委會希望幫蔡總統緩頰，認為高達七成國人贊同蔡政府維持兩岸現狀的作為，亦有相同支持度認為中國大陸不該以政治因素阻撓台灣參與WHA，且大陸的作法無助於兩岸關係。我們就以當前的兩岸情勢及對外關係來評斷蔡政府的成績，看看是否真如蔡總統所言，完全都是中共的單方面干擾。蔡英文從選前到執政滿一週年，都一再宣示以「中華民國憲法」及兩岸關係相關條例來處理兩岸事務，且堅持維護兩岸現狀。這一年來，不管是蔡總統本人或陸委會都維持一貫低調、不挑釁對岸的作為，只希望中共能釋出更多善意。然而，蔡政府的兩岸政策僅有口號而已，國人看不到實際行動。試問，當蔡總統再三呼籲要中共「正視中華民國的存在事實」時，她該當捫心自問，自己是否真的尊重中華民國及其憲政體制，「中華民國」在她眼裡，還是流亡政府或外來政權嗎？否則為何在去年的首次雙十國慶文告中，通篇只以「這個國家」來貫穿全文。其次，當民進黨在野時，常常批評馬英九政府期待中國大陸善意是自我矮化，又批馬總統把台灣經濟鎖進大陸市場，痛批來台觀光客破千萬是靠陸客硬撐的假象，把國民黨抹紅為親共政黨。國人不解的是，倘若這些批評是正確可成立的，那為何蔡政府現在又期待大陸釋出善意？台灣去年對大陸的經濟倚賴度升高，為何現在執政的民進黨卻沾沾自喜？一個前倨後恭、言行前後矛盾的政府，都得不到大多數國人的肯定與認同了，大陸怎可能輕易就相信民進黨的說法及作法？撇開大陸對台的意圖不談，其對台政策其實非常一致，就是「兩岸同屬一個中國」，至於對台策略依藍綠執政而有「促統」或「反獨」的差別。蔡政府竟然對中共此一紅線毫無所悉，甚至還希望習近平不要被「官僚系統舊思維」所蒙蔽，這在大陸對台系統及各國台海事務專家眼裡，豈不自曝其短！由此觀之，蔡政府的外交成績單當然不會好看。蔡總統日前提到，東亞區域已有新情勢，故台灣應以新模式來應對。她其實只說對了一半。東亞情勢確實在過去一年有了極大轉變，但蔡政府的對外作為卻與情勢發展背道而馳，難怪我國的國際空間會節節敗退。川普就任美國總統後，其東亞事務以全力防堵北韓核武及導彈試射為最重要的迫切問題，因此亟需中國大陸的合作。川普早把他競選政見拋到腦後，只希望藉由中共對平壤的影響力，能促使北韓放棄核武。川普與習近平能建立緊密的私人情誼，甚至把雙邊歧見都先擱置一旁，是各國都沒有預料到的重大發展。然而，蔡政府的外交戰略卻並未隨之改變，仍以「連美日抗大陸」為主軸，認為台灣可藉由川普及安倍晉三的「反中心態」來抗拒中共壓力。怎知蔡政府這個如意算盤落空了！川普及安倍一改過去對中國大陸力推「一帶一路」倡議的質疑，派出高層代表團到北京參加習近平主持的高峰會。現在還傳出消息，美國及日本不排除加入「亞投行」，等同打臉蔡政府。完全錯誤的國際情勢研判，導致台灣對外關係的敗退，蔡政府應該負起全部責任。誠如前外交部長歐鴻鍊所批評的，「蔡英文沒有認清兩岸新情勢及國際新現實，兩岸新情勢是大陸快速崛起，成為世界強權，而台灣操作民粹、國力持續下滑，兩岸國力差距持續拉大；在國際現實上，美國不再是世界唯一的強權，蔡英文親美親日，聯合美日對抗中國的外交政策，都是沒認清的錯誤政策，讓台灣陷入外交困境。」總統府發言人在發表新任總統府秘書長時，還誇言接任的吳釗燮在國安會秘書長任內，「有效因應台灣所面臨區域國際局勢變化帶來的各項挑戰」，「也藉此建立起過去所沒有的多邊及雙邊合作機制。」這樣的美言對照台灣當前處境，根本只能以「恬不知恥」來形容。更可笑的是，蔡總統去年初曾批馬政府，說「外交靠的是國力，不是中國大陸的善意。」現在卻一再等待中共的「關愛眼神」，難道這就是「愛台灣」？為了推銷自己的「新南向」政策，蔡總統親上火線，表明不是對抗「一帶一路」。但明眼人都知道，沒有政府為後盾，加上兩岸僵局，台商到東協只能單打獨鬥，倚賴蔡政府的空話只有死路一條。為了中華民國的發展，我們還是誠懇呼籲蔡總統，儘速接受以憲法為根基的「九二共識、一中各表」說帖，讓兩岸關係重回和諧，挽救國家於狂瀾，這才是國家領導人應有的態度。