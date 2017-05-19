楊蒨時瀟灑穿男裝 自爆曾與女粉國外「同遊」NOWnews今日新聞 (2017-05-20 00:00)
藝人楊蒨時在民視「台灣那麼旺」節目，常以不同造型登場，好歌喉的她也吸引許多忠實粉絲到現場替她加油打氣，令她相當感動。日前楊蒨時以西裝造型，反串男人，模樣瀟灑，節目現場她也自爆，某次出國表演時，曾有女粉絲「同遊」。
楊蒨時節目上特別拋開以往的小女人氣息，改走帥氣路線，一身硬挺西裝，舉手投足展現瀟灑男人味，搭配舞蹈更是迷倒現場粉絲。她害羞表示，現在許多女粉絲都主動說要追求她，她更自爆，有次出國表演，女粉絲竟自費跟她一起出國，「雖然兩人沒有擦出火花，但最後成為好朋友。」
藝人蔡小虎的外甥莊振凱，在節目中常以膾炙人口的台語歌應賽，這次卻改挑戰鄭中基的國語歌曲「你的眼睛背叛你的心」，他透露這讓自己還沒上台壓力就很大，但最後莊振凱的歌聲感染所有評審老師。「拿到歌單時，沒辦法想像莊振凱唱國語歌。」評審周治平意外的說「但現場一聽卻發現他唱的國語歌更有獨特魅力，如果發國語唱片可能會超越許多線上歌手，讓人更加期待。」
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