愛紗喜帖曝光 暗藏暖心玄機怕「來不及發」NOWnews今日新聞 (2017-05-20 00:00)
愛紗與夏如芝主持的中視《勇闖日本秘境》迎來全新第二季，將遠離觀光勝地，帶領大家探訪日本各大祕境，呈現在地人的私房景點。首集出發前往京阪，愛紗搭乘水上巴士，介紹被護城河圍繞的大阪，以及擁有濃厚歷史色彩的京都。
據傳京都的靈山鞍馬寺是能量景點，正殿外的六芒星分別代表「眼睛、鼻子、耳朵、舌頭、皮膚、心靈」，讓許多人不辭千里而來，站在中心點吸收能量為自己充電。而鞍馬寺卓越的地理位置，也讓愛紗直說開闊舒服，感受到滿滿的力量，笑說不願意離開。
而京都貴船神社自古以來祭祀著水神，充滿了傳說，神社內的占卜籤也是獨特的「水占卜」，只要將空白的籤文紙放置水中數秒，籤文就會出現，即將舉辦婚禮的愛紗好運擋不住，一抽就抽到中吉籤，籤文內容讓她滿意的直喊：「好可愛，我喜歡這個籤文！」
即將在6月舉辦婚宴的愛紗，赴日本錄影時，認真工作也掛念台灣籌備婚禮的細節，就連錄影空檔也不得閒，拉著經紀人反覆討論婚禮流程，務求當天婚禮沒有疏失，賓客盡歡。她透露在日本時，也很擔心喜帖會來不及發送，因為她與老公送出的每一張喜帖，都會親筆寫下一段話，感謝幫助過他們的好朋友，也希望被邀請的人，當天都能到場給予祝福也感受他們的幸福。
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