中華職棒／獅象雙重賽 江辰晏搶首勝NOWnews今日新聞 (2017-05-20 00:05)
統一獅20日與中信兄弟在台中洲際棒球場進行雙重賽，下午1時第1戰獅隊福瑞多先發，兄弟由鄭凱文主投，晚場獅隊本土投手江辰晏將再次拚個人本季第1勝，兄弟則由洋投羅曼先發。
江辰晏本季戰績0勝2敗、防禦率5.88，不過江辰晏對兄弟的表現特別好，目前對兄弟出賽2場，投10局被擊出9支安打，失3分，2分責失，雖然無關勝敗，但防禦率僅1.80，因此今晚江辰晏對戰兄弟，是他爭取本季第1勝的最好機會。
至於羅曼，本季戰績2勝2敗、防禦率3.48，對獅隊曾出賽2場，戰績1勝1中繼成功，防禦率僅1.13，獅隊打擊群必須設法突破羅曼的球路威力，才能幫助江辰晏贏得本季個人第1勝。
另外下午的第1戰，獅隊由洋投福瑞多先發，他本季戰績1勝4敗、防禦率6.25，對兄弟戰績1勝1敗、防禦率5.51。兄弟則由鄭凱文先發，他本季戰績3勝1敗、防禦率4.29，對獅隊戰績2勝1敗、防禦率4.02。
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