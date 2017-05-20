NBA季後賽進入分區冠軍賽更加激烈，20日衛冕軍騎士來勢洶洶，塞爾提克誓言捍衛主場勝利。

首戰騎士以117：104拔得頭籌，LeBron James勢不可擋，囊括全場最高38分，並有9籃板、7助攻的全面表現，綠衫軍鋒線對他可說是完全沒轍，若無法找到對付James的辦法，騎士極有可能一路連勝至總冠軍賽。

Kevin Love的發揮也是騎士首戰順利搶勝的原因，Love前役全場三分球9投6中，攻下本季季後賽個人新高32分並抓下12籃板，和James裡應外合徹底撕裂綠衫軍防線。加上中鋒Tristan Thompson全場以百分百命中率拿下20分，騎士較為弱勢的內線反倒成了最有利的武器，顯見塞爾提克防守策略必須做出調整。

綠衫軍較為慶幸的是首戰成功封鎖Kyrie Irving，讓他全場僅有11分進帳，但除此之外要如何阻止騎士另外2位巨頭仍是一大課題。

塞爾提克第一大將Isaiah Thomas已跳出來向外界喊話，會在系列賽中證明球隊的能力，Thomas首戰17分10助攻的表現雖在水準之中，但面對騎士若要搶勝就必須打出超乎水準的球賽才行，若能展現前一輪面對巫師豪取53分的驚人得分爆發力，就算是騎士不得不臣服。

綠衫軍若想搶勝，中鋒Al Horford勢必得有更加強勢的表現，首戰僅拿11分是明顯不足以幫球隊贏球，若Horford能夠給予Love和Thompson更多壓力，騎士內線便無法像首戰一般予取予求。

回歸最重要的問題，塞爾提克究竟該如何擋下James？前鋒Jae Crowder勢必是第一人選，首戰Crowder進攻端表現亮眼，攻下全隊最高21分，但相較之下塞爾提克會更需要他在防守端牽制James，另外體能勁爆的新秀Jaylen Brown也是可以拿來嘗試防守James的人選，或許可以收到奇效。