多特蒙德否認權健報價奧巴梅揚 數周之內談去向北京新浪網 (2017-05-19 22:34)
多特蒙德否認權健報價
關於德甲神鋒奧巴梅揚將在本賽季德甲聯賽結束後轉投中超，天津權健已經用年薪6000萬歐元砸暈這位法國前鋒的說法最近幾天甚囂塵上。
天津權健的老闆束昱輝在接受新華社採訪的時候表示，已經確定了頂級外援前鋒，口頭得到了約定，不過沒有落實到文字上，所以不能提前公佈。
這一轉會傳聞目前在德國甚至歐洲都鬧得沸沸揚揚。
當地時間18日，在接受德國著名媒體《踢球者》採訪的時候，多特蒙德的總經理佐爾克對於這些傳聞給予了完全的否定，他說：「我們會在數周內和奧巴梅揚商談他的未來發展方向，不過到目前為止，我必須要強調的是，我們沒有收到過PSG（巴黎聖日耳曼）、米蘭或者中國的俱樂部的任何具體的報價和轉會邀請，這根本不存在。」
當然，如果天津權健是從奧巴梅揚本人或者其經紀人那裡得到的口頭約定也說得過去，賽季結束后，俱樂部就需要坐下來和經紀人談這位前鋒的續約或者轉會問題了。（周超）
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