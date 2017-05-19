日期:5月19日晚，在山東濟南進行的2017年全國田徑錦標賽結束了最終日爭奪，遼寧選手朱亞明在男子三級跳遠比賽里跳出17米17，創造今年亞洲該項目最好成績，並成為今年第一位在室外常規風速下跳到17米00以上的亞洲選手，該成績可列今年世界第五。鞏立姣在女子鉛球比賽里以19米18奪冠，成為全錦賽七冠王。至此本屆全國錦標賽全部結束，大賽一共產生了三位新的倫敦世錦賽達標選手，他們分別是：男子跳高選手張國偉，男子撐桿跳選手丁邦超，女子100米欄選手吳水嬌。

朱亞明曾在今年全國田徑大獎賽鄭州站上跳出過17米13，可惜當時這一跳超風速（每秒2米1），所以17米13隻能作為排名次用，無法成為正式成績。但鄭州站讓人們見識了朱亞明的強勁實力，而且朱亞明在鄭州站以16米86完成了世錦賽達標。今天的比賽，朱亞明第一跳跳出16米72，第二跳在順風每秒0.9米的情況下，一躍而出17米17！大幅度刷新日本選手山本凌雅保持的16米87的今年亞洲最好成績。朱亞明也成為第12位跳到17米15以上的中國男子三級跳遠選手。以選手個人最好成績計，朱亞明的17米17可排在今年世界第五位。兩跳之後，朱亞明放棄后四跳，輕鬆獲得本次全國錦標賽冠軍。

在上周拿下鑽石聯賽上海站女子鉛球冠軍的鞏立姣，也參加了本站比賽，沒有對手的她，輕鬆的以19米18獲得冠軍，這是鞏立姣自2007年以來，第七次贏得全國錦標賽冠軍。解放軍選手卞卡以18米18獲得亞軍，解放軍選手高陽以17米80獲得第三。

在其他男子比賽里，湖北隊以38秒87獲得男子4乘100米冠軍，這個成績放在上個月進行的接力世錦賽上可以獲得亞軍，比當時獲得第三名的中國隊快了0.35秒。湖北選手宮克威以7481分獲得男子十項全能冠軍，山東選手馬浚議以1分53秒17獲得男子800米冠軍，西藏選手多布傑以29分32秒82獲得男子一萬米冠軍，廣東隊以3分07秒01獲得男子4乘400米冠軍。

在其他女子比賽里，浙江選手鄭小倩以2分07秒51獲得女子800米冠軍，遼寧選手王洋以1米84獲得女子跳高冠軍，江蘇隊以43秒93獲得女子4乘100米冠軍，湖南隊以3分34秒11獲得女子4乘400米冠軍。

（威猛）