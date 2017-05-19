上一輪讀秒戰勝山東魯能，江蘇蘇寧在中超打過9輪之後終於取得了首場勝利。不過，在接下來的這一場比賽當中，蘇寧客場1-2不敵廣州恆大，又再次被打回了降級區。

本賽季，財大氣粗的爭冠熱門江蘇蘇寧在中超聯賽當中的表現非常出人意料，前8輪比賽當中，他們僅僅取得4平4負的戰績，一度排名中超倒數第一。第9輪比賽，蘇寧在主場對陣本賽季表現搶眼的山東魯能，在落後一球的情況下，終於通過特謝拉讀秒階段的進球，幫助球隊2-1取勝，迎來了新賽季中超聯賽的首場勝利。

獲得首勝的蘇寧在心態上比較放鬆。在對陣恆大之前的新聞發佈會上，崔龍洙也認為球隊捅破了首勝的窗戶紙，對陣恆大球員們會以更加輕鬆的心態去面對。來到比賽當中，蘇寧一開始創造了一些機會但都沒有把握住，反而在上半場讓阿蘭攻入兩球。下半場，謝鵬飛的進球也沒能力挽狂瀾，最終蘇寧客場1-2不敵恆大，10輪比賽僅僅取得一場勝利，再次進入降級區。

目前，留給蘇寧悲傷的時間不多，下周他們同恆大和上港一樣將迎來有亞冠的一周雙賽，在亞冠比賽中，他們的對手是上海上港，在這場萬眾矚目的中國德比當中，蘇寧是否還會延續他們在亞冠當中的好狀態，讓我們拭目以待。

（新體）