莎娃發聲明表態不申請溫網外卡 將出戰資格賽比賽北京新浪網 (2017-05-19 22:19)
莎娃聲明
日期:5月19日消息，關於溫網是否會給莎娃頒發外卡的問題可以告一段落了。俄羅斯美女突然發佈聲明表示將不會申請溫網正賽的外卡。她在聲明中這樣說道。「更新下我在草地的賽程。幾個月前我就收到了伯明翰賽的邀請。這是年幼時最難忘的賽事之一。我很興奮也很感激能夠再次參賽。在三站比賽后我也拿到足夠的積分參加溫網的資格賽，我不會申請正賽的外卡。我已經開始治療在羅馬賽受的上，我會儘快的康復為草地做準備。」
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