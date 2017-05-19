十年前，一群打著「We Believe」旗號的勇士在不被看好的情況下創造了NBA季後賽史上最強下克上。



「三個臭皮匠頂個諸葛亮」是個頗具浪漫主義色彩的說法。我們這裏說的「臭皮匠」是指有著各種各樣的過往，同時身體狀態下滑的過氣球星，在二輪被選中或者乾脆落選的人，以及被球隊送出交易到期合同的落魄球員，他們走到一起，在一個革新型教練的麾下，最終捲土重來。老實說，這種種細節都非常符合我的口味，可能也很適合你。

當然，前提是你願意相信。

這就是金州勇士在10年前所做的事，他們就是「臭皮匠」。這種說法並非誇張，問問他們的領袖傑森·理查德森就知道了。

「我們有很多天賦異稟的球員，而且很多人心裏都帶著憤恨，」談及2006-07賽季的那支勇士，理查德森如此說道，「我認為自己被低估了。人們以為拜倫·戴維斯的生涯已經結束了。蒙塔·埃利斯覺得自己懷才不遇，因為他是個二輪秀。 『奧本山宮鬥毆事件』讓斯蒂芬·傑克遜聲名掃地。艾爾·哈靈頓巔峰已過。馬特·巴恩斯是個聯盟『流浪漢』。唐·尼爾森教練給了我們能量，別人都不給我們機會，我們需要一個像他這樣的教練信任我們。」

尼爾森說，「也許，正是那股純真幫到了我們。」

勇士那年在常規賽末期爆發，搭上了季後賽末班車。作為西部第八，他們在首輪用6場比賽淘汰了頭號種子小牛。在7場4勝制的系列賽里，這是NBA的第一次「黑八奇迹」。與勝利本身不可分離的是兩個巧合，這兩個巧合給這支球隊注入了不少能量。

第一個就是球隊的口號。隨著勇士高歌猛進，甲骨文球館里「We Believe」的呼喊也愈發振聾發聵；尖叫著的球迷們穿著寫有「We Believe」的T恤衫，打著「We Believe」的標語。看著場上令人著迷的球員們，球迷除了選擇相信還能做什麼呢？

與口號相得益彰的是球隊的打法，這種打法被稱為「Nellie Ball」(Nellie是尼爾森的昵稱)。每個人都參與協防，每個人都拼搶籃板，每個人都滿場飛奔，每個人都帶著自信出手投籃。唐·尼爾森只想讓球隊打出最強表現。

勇士的信念起於2007年1月18日，他們從印第安納交易來了斯蒂芬·傑克遜和艾爾·哈靈頓。

「他倆的到來傳遞著信號，我們可以做到，」中鋒阿多納爾·福伊爾說。勇士當時的常規賽戰績只有19勝20負。「他們給一支已經成型的球隊帶來了額外的優勢。斯蒂芬認為他自己是後衛，也是大個子，他可以無所不能——他帶著大家開始狂奔。」

傑克遜的運動能力出眾，他可以防守大前鋒，同時在進攻端讓對手的大前鋒跟不上他的節奏，這種錯位優勢正是尼爾森長久以來想擁有的。「這是能讓我們的打法奏效的原因所在，」尼爾森說，「我們的球員都差不多身高相同——1.98米或者2.03米——所以我們在防守端可以無限換防。通常，你得在輪換里將中鋒排除在外，但當你有了一幫身高相同的球員時，你可以五個位置同時輪換。」

儘管如此，勇士那賽季的場均失分依然高居聯盟榜首。但這並不是球隊防守輪換糟糕所致。福伊爾和安德里斯·別德林斯都能在油漆區提供強硬防守，巴恩斯和邁克爾·彼特魯斯都是可靠的側翼防守人。勇士逼迫對手交出了聯盟最多的失誤，同時打出了聯盟最快，火力最強的進攻。

「我們在防守端很活躍，」理查德森說，「隊友一直都在協防。這整個體系需要我們的陣容配置，也需要我們的化學反應。」

沒錯，雖然這支球隊缺乏傳統的防守天賦，但他們用出色的化學反應彌補。在所有人都薪水不低的NBA里，你很難湊齊一幫想證明什麼的球員和教練。但在2007年，很多勇士人都處於自己的生涯十字路口，有的還要為大合同而努力，有的正遊走於聯盟邊緣。與此同時，自從尼爾森90年代初期第一段執教勇士的歲月結束后，勇士自身也陷入停滯。在這樣的環境里，信任很可能被消磨，但奇怪的是，某種未知因素卻促使這支球隊更加團結。

「這裏的更衣室是我待過的氛圍最好的，」哈靈頓說道，「拜倫是球隊的黏合劑，很多人都願意聽他的。當球隊得到我和傑克——傑克很瘋狂，我卻很理性，我們可以說是一陰一陽——這個團隊各方面都很出色。」

並不是所有的球隊經理都喜歡這樣的多樣性。「只有唐·尼爾森具備執教那支球隊的能力，」理查德森說道，「我們有時候會給球隊帶來麻煩，但他並不是什麼事都放在心上。他可以把不同性格的人黏合在一起——拜倫，馬特和斯蒂芬都很有個性。」

傑克遜效力步行者時期的形象並不好。「對於傑克而言，印第安納如同夢魘，」哈靈頓說，「當他來到金州，他就像是重獲新生。這裏的人們喜歡他做自己。他當時的感覺就是，『該死，我可以做斯蒂芬·傑克遜了！』球隊允許他上場，打出強硬的表現。」

傑克遜的技術豐富了尼爾森的戰術板，他的性格也加深了隊友之間的羈絆。「在客場，因為斯蒂芬或者別的隊友，我們會聽到一些關於我們是黑人或者匪徒的髒話，」球隊那個賽季的落選新秀凱蘭納·阿祖布克說道，「這讓我們充滿能量，讓我們很氣憤。我們心裏有個信念，我們要自己成就自己。他們不願意看到我們取得成功。等到我們闖進季後賽，即將在首輪面對小牛時，我們知道我們可以擊敗他們。這在我們心裏毫無疑問。」

小牛是當時的衛冕西部冠軍，而德克·諾維茨基是當賽季的MVP。諾維茨基的身邊有傑森·特里(當時只有29歲)，德文·哈里斯(令人印象深刻的三年級球員)和約什·霍華德(迎來爆發的球星)。在常規賽里，小牛贏下了西部最多的67勝。之後，他們在首輪面對的是準備好打出超預期表現的勇士，他們的主教練決意完成復讎。

在2005年被埃弗里·約翰遜取代之前，尼爾森曾經執教小牛6個多賽季。「唐和達拉斯有過薪金分歧，」傑森·理查德森說，「這算是一種償還。我們都希望加上這個標籤。」

正如福伊爾解釋的那樣，這種優勢最要緊之處在於，「小牛依然在用所有唐的戰術。所以，他不只是說，他們會跑這個或那個這個戰術。他會說，這是他們將為德克布置的第5種戰術，第6種戰術，以及如何防守和打斷。」

尼爾森現在依然能複述他們的比賽計劃：保持小個陣容，讓傑克遜盯防德克，迫使後者運球，其他隊友準備包夾。這種策略奏效了——勇士在系列賽首戰爆冷擊敗小牛，諾維茨基只有16投4中，而戴維斯砍下了33分。

小牛在第二戰扳平了大比分。第三戰里，勇士再次爆發，打出了超出計劃的強大進攻火力。

「那場比賽，我們回到主場，看到了迎接我們的球迷——這讓我大吃一驚。」福伊爾說。他在1997年被勇士選中，此前從未打過季後賽。「這種感覺就像是你在荒漠里走了十年，終於見到了綠洲。

這種感覺就是那樣解渴——球迷們提前幾個小時到達體育館，出於純粹的熱愛和不顧一切而尖叫。他們一直在等待一個時刻，這個時刻終於到來。」

當時在球隊效力最久的理查德森說，「我的腎上腺素激增到爆炸。我以為我會非常緊張，我們會把比賽搞砸。」

勇士最終以18分的領先優勢拿下了第三戰。第四戰里，傑克遜和理查德森幫助球隊逆轉取勝，將大比分改寫為3-1。德克在第五戰里砍下30分，幫助小牛扳回一城。

系列賽回到奧克蘭，主隊勇士大比分3-2領先。

「我一直在等達拉斯覺醒，」尼爾森說，「第六戰就是他們的機會。我告訴球隊，今晚就是最重要的一晚，我們必須擊敗他們。最終，我們做到了，我們摧毀了他們。我記得我們贏了20分。」

實際情況是，勇士在第六戰里贏了25分。傑克遜砍下全隊最高的33分。每次勇士投籃命中，現場就會陷入沸騰。

兩周之後，理查德森參加了自己為勇士出戰的最後一場比賽，勇士與爵士的半決賽第五場。爵士在那輪系列賽里大勝勇士，雖然勇士打得很拼，他們有一場比賽加時落敗，另一場比賽只輸了4分——爵士發揮更佔上風。

6月份，理查德森被交易到夏洛特。這筆交易震動了勇士的核心。「他們應該留下理查德森，」哈靈頓說，「究竟為何交易他？為什麼不讓他再打一年呢？」

之後的那個夏天，勇士放戴維斯以自由球員的身份離隊。尼爾森因為這件事抨擊管理層；但哈靈頓卻有不同看法，「我從未聽說過尼爾森為了戴維斯做出爭取，我會堅持我的說法。」

不管真相如何，一年之後的2009年，斯蒂芬·庫里加入勇士。沿著時間線，現在的勇士超越了那支勇士，他們的體系升級了。

「當金州開始打小球，他們和我執教的球隊非常相似，」尼爾森說，他現在已經退休，「但他們比我執教過的任何球隊都要出色。我喜歡看他們的比賽——我是他們的鐵杆粉絲。」

理查德森現在也和勇士有聯繫，雖然他目前和妻子生活在她的家鄉科羅拉多州博爾德。「我剛年滿36周歲，」理查德森說，「我在推特上看到勇士官推給我慶生，球迷們祝我生日快樂，說著『We Believe』之類的話語。這感覺非常不可思議。」

福伊爾現在依然生活在灣區，他每天都能聽到這句舊時的口號。「真正的勇士球迷以『We Believe』辨別彼此是否是真球迷，」他說，「這已經成為了球隊的一部分——目睹這些年發生的一切，相信我們可以改變。我們會在更衣室里聚成一團，齊聲呼喊：相信。」