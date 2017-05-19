5月19日晚，2017賽季中超聯賽第10輪上演一場重頭戲對決，上賽季冠亞軍狹路相逢，一場激戰，廣州恆大主場2-1擊敗江蘇蘇寧，繼續領跑積分榜。比賽結束之後，蘇寧全隊直接趕往機場，搭乘蘇寧集團的兩架飛機，連夜返回南京，備戰5月24日客場對陣上海上港的亞冠16進8的比賽。

比賽結束之後，蘇寧主帥崔龍洙點評了本場比賽：「比賽開始階段，失分打亂了我們球隊今天的部署，但是我們的隊員在下半場奮起直追，也創造了一些機會，但是確確實實兩個失分，對於今天的比賽走勢還是有些影響，畢竟我們面對的是一支取得勝利經驗非常豐富的球隊，球員竭盡了全力，但是可惜最終沒有再完成進球，希望我們儘快忘掉這場失利，儘快把精力投入到亞冠備戰中。」

雖然今天這場比賽沒有取得勝利也沒有拿到分數，但是今天蘇寧的表現可圈可點，這場比賽之後，主帥是否對於球隊的亞冠征程更有信心？對此，崔龍洙表示：「單從結果來看，本場比賽確實有些可惜，當然本場比賽也有值得肯定的一面，我們也打出了一些好的場景，也打出了一些好的配合出來，我們會用這場比賽時刻提醒自己在亞冠比賽要保持高度集中，比賽中轉瞬即逝之間就有可能分出勝負，我們會把這場比賽當做經驗教訓，當做亞冠比賽的準備。」

隊員心理放鬆了一些，下場亞冠比賽人員方面是否會進行大的輪換？崔龍洙說：「取得了聯賽首勝之後，隊員自信心方面高了不少，密集賽程確實讓我們的隊員表現出了些許疲憊，但是我們的下半場打得主動積極，也有一些侵略性，只是門前機會把握不是最好的狀態，亞冠比賽我們會用最優最強的陣容去迎戰亞冠比賽。」（曲小尤 發自廣州）