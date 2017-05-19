日期:5月19日20：00，2017「熊貓杯」國際青年足球錦標賽展開第二輪角逐，中國U19國家男子足球隊與伊朗U19國家男子足球隊交手。第52分鐘，沙里菲自由球射門打在人牆上，隨後再次射門得手，踢出一記世界波。第55分鐘，中國隊左路進攻，羅新送出傳球，周俊辰在對方禁區內轉身射門，皮球擊中橫樑彈出。第65分鐘，周俊辰在對方禁區內左側大力射門得手。第75分鐘，沙里菲主罰點球破門。最終，中國U19國家男子足球隊1-2負於伊朗U19國家男子足球隊，遭遇兩連敗。

2017「熊貓杯」國際青年足球錦標賽於5月17日-5月21日在成都雙流體育中心體育場進行，中國U19國家男子足球隊將與匈牙利、伊朗、斯洛伐克三支同年齡段的國字型大小球隊交手。在首輪比賽中，中國U19國家男子足球隊1-4負於匈牙利U19國家男子足球隊。斯洛伐克U19國家男子足球隊3-2戰勝伊朗U19國家男子足球隊。

開場之後，伊朗隊在場面上佔據一定優勢。第6分鐘，加德利在中國隊禁區外大力射門，皮球被中國隊門將拿到。第15分鐘，伊朗隊快速反擊，沙里菲帶球到中國隊禁區內右側起腳射門，皮球偏出遠端門柱。第18分鐘，沙里亞蒂哈梅尼右腳起腳遠射，皮球被中國隊門將撲出。第20分鐘，劉若釩帶球到對方禁區內起腳射門，皮球被對方球員擋出底線。第22分鐘，伊朗隊禁區內一片混亂，孫學龍起腳射門，皮球被對方門將拿到。第23分鐘，阿卜杜抬腳過高，一腳把伊斯梅耶爾薩迪沙踢倒，後者痛苦倒地，在地上打滾，阿卜杜被主裁判出示一張黃牌。隨後，劉若釩在對方禁區內準備射門，但被對方球員破壞。第30分鐘，周俊辰開出前場自由球，皮球偏出了左側門柱。第45分鐘，伊朗隊左路傳中，加德利後點小角度頭槌攻門，皮球高出橫樑。半場戰罷，雙方均無建樹，暫時戰成0-0平！

下半場易邊再戰，中國隊做出換人調整，徐越換下黃銳鋒，郭田雨換下蔡浩暢。第47分鐘，周俊辰開出右側角球，第一點被對方球員破壞。第50分鐘，周俊辰撞倒沙里亞蒂哈梅尼，被判犯規。第51分鐘，伊朗隊獲得前場自由球。沙里菲直接自由球攻門，皮球被人牆擋出，隨後，沙里菲再次射門，踢出一記世界波，皮球飛進球網，為伊朗隊首開記錄，把場上比分改寫為1-0！第55分鐘，中國隊左路進攻，羅新送出傳球，周俊辰在對方禁區內轉身射門，皮球擊中橫樑彈出。孫學龍為周俊辰的精彩表現鼓掌。

第60分鐘，伊朗隊換人，阿薩達巴迪替換庫什基出場。第65分鐘，中國隊長傳球打到前場，郭田雨把球傳給周俊辰，後者在對方禁區內左側爆射破門，把場上比分改寫為1-1！第67分鐘，加德利倒三角傳球，海珊薩德塔澤蓋哈斯拉在點球點附近射門，朱辰傑在門線上解圍。第71分鐘，伊朗隊開出左側角球，沙里菲在中國隊禁區內頭槌攻門，皮球偏出左側門柱。第74分鐘，加德利在中國隊禁區內被陳國抗踢倒，主裁判判罰點球，沙里菲主罰點球，把球踢進球網，中國隊門將撲錯了方向。第82分鐘，加德利在中國隊禁區內射門，皮球高出橫樑。第83分鐘，魚竣偉自由球攻門，皮球被對方球員拿到。第86分鐘，中國隊球員在對方禁區內倒地，對方球員示意假摔，主裁判沒有判點球。全場比賽傷停補時階段，雙方沒有進球。最終，中國U19國家男子足球隊1-2負於伊朗U19國家男子足球隊，遭遇兩連敗，兩場比賽丟了6個球。

進球信息：

中國U19國家男子足球隊： 周俊辰（第65分鐘，在對方禁區內左側大力射門得手）

伊朗U19國家男子足球隊： 沙里菲（第52分鐘，自由球射門打在人牆上，隨後再次射門得手）

沙里菲（第75分鐘，主罰點球破門）

黃牌信息

中國U19國家男子足球隊： 阿卜杜（第23分鐘），魚竣偉（第86分鐘）

伊朗U19國家男子足球隊：無

紅牌信息：

無

雙方首發陣容及換人：

中國U19國家男子足球隊： 22-齊雨熙、2-羅新（第73分鐘，23-蘇士豪）、3-李明、4-黃銳鋒（第45分鐘，27-徐越）、5-朱辰傑、8-蔡浩暢（第45分鐘，9-郭田雨）、10-劉若釩、11-孫學龍（第63分鐘，7-魚竣偉）、16-陳國抗、17-周俊辰（第分鐘，20-劉超陽）、19-阿卜杜

伊朗U19國家男子足球隊： 2-戈拉姆-扎德、3-伊斯梅耶爾薩迪沙、6-沙里亞蒂哈梅尼、7-海珊薩德塔澤蓋哈斯拉（第82分鐘，9-卡加尼）、8-沙里菲、10-戈貝沙維、11-薩亞德馬尼什施雅德赫（第92分鐘，15-達瓦蘭）、14-薩達維、17-加德利、18-賈拉利、19-庫什基（第60分鐘，23-阿薩達巴迪）

（李哲）