日期:5月19日晚，2017年第13屆全運會女排成年組預賽結束了第2比賽日的較量。A組上海賽區北京3-1力克江蘇贏得連勝，上海零封河南保持不敗，四川2-3不敵廣東連折兩陣；B組嘉善賽區山東和浙江均擊敗各自對手取得連勝，福建以弱克強3-1力挫遼寧奪下首勝。

A組上海賽區：四川2-3廣東

對陣本組競爭力較弱的廣東，四川女排雖首發派出了副攻張曉雅，但關鍵分未能抓住，鏖戰五局后2-3惜敗連折兩陣，五局比分為25-23、17-25、20-25、25-23和14-16，廣東隊力奪首勝收穫2分。

北京3-1江蘇

面對聯賽冠軍江蘇，北京女排在先輸一局的情況下連扳三局逆轉獲勝，3-1爆冷擊敗對手贏得兩連勝，四局比分為17-25、25-14、25-23和25-19，江蘇隊首遭敗績。

首局北京失誤頻出1-6落後，中局又被江蘇將比分拉開到18-11。優勢明顯的江蘇突遭卡輪，連丟4分被北京追至15-18。曾春蕾和任凱懿先後扣球出界，北京反撲勢頭難延續，17-25先丟一局。

第二局3平后張常寧的一傳和強攻相繼受挫、姜倩雯背飛打桿失誤，江蘇5-9落後。江蘇追至8-9后在劉曉彤的發球輪再遭卡輪，北京12-8領先。後半局江蘇一傳不穩難翻盤，北京25-14大勝扳回一局。

第三局江蘇派上隊長惠若琪並在前半局贏得2分優勢。惠若琪下球后北京挑戰其後攻踩線獲得成功追成14平，15平后龔翔宇一攻得手、劉曉彤扣球失誤，江蘇17-15超出。后程發力的北京連奪5分20-17反超，江蘇利用龔翔宇和惠若琪的進攻迫近到19-21。對手咬至22-23后，曾春蕾和劉曉彤先後扣球命中，北京25-23險勝，大比分2-1反超。

第四局江蘇一傳屢有閃失3-6落後，劉曉彤的強攻、喬婷的快攻均有建樹，北京將比分拉開到13-8。江蘇追至16-19后未能持續反撲，曾春蕾2號位進攻將比分鎖定在25-19，北京3-1力挫江蘇。

河南0-3上海

河南在朱婷回歸后競爭力明顯改觀，挑戰東道主上海也多次與對方形成相持，無奈把握機會能力有限，0-3完敗再折一陣，三局比分為23-25、19-25和14-25，上海隊取得兩連勝。

B組嘉善賽區：山東3-0中國香港

首輪涉險過關的山東在與中國香港的交鋒中技高一籌，直落三局橫掃對手保持不敗，三局比分為25-8、25-14和25-14，實力不濟的中國香港遭遇兩連敗。

福建3-1遼寧

首戰惜敗的福建迎戰初次亮相的遼寧。面對顏妮、丁霞等主力悉數首發的勁敵，準備充分的福建女排憑鄭益昕和林琳的出色發揮3-1力挫對手收穫首勝，四局比分為27-25、20-25、25-17和25-15，遼寧出師不利。

首局5-10落後的福建中局反撲，利用對方失誤16-15反超。17平后顏妮網口控制得力、李曼反擊吊球得手，遼寧20-17佔先。林琳攻攔強勢助福建追成21平，相持到25平后王美懿飛一傳、張宇婷反擊得手，福建27-25先聲奪人。

第二局遼寧靠劉丹等人的突破重奪主動權17-10佔先，福建憑鄭益昕的快攻和攔網迫近到16-17。顏妮快攻過輪、王一梅打吊結合和發球連獲關鍵分，遼寧22-18超出。張宇婷扣球出界，遼寧25-20扳回一局。

隨後的兩局較量多數時間是福建掌握主動權，遼寧表現有失水準。福建相繼以25-17和25-15獲勝，3-1爆冷擊敗遼寧。

浙江3-1解放軍

主場作戰的浙江與勁敵解放軍交手。浙江把握機會能力更強3-1獲勝保持不敗，四局比分為25-20、20-25、25-21和25-20，解放軍遭遇首場失利。

首局4-6落後的浙江利用袁心玥的失誤追成6平，李靜的反擊和汪慧敏的攔網均有建樹助本方12-9反超。後半局浙江佔據上風，25-20先下一城。

第二局解放軍6-1超出，浙江追至7-8后一傳波動落後3分。王顯芬的發球和李靜的吊球相繼得手，浙江12-10反超。12-14落後的解放軍在袁心玥的發球輪連續漲分16-14佔先。後半局解放軍乘勝追擊，25-20扳回一局。

第三局0-3落後的解放軍追成6平，浙江在汪慧敏的發球輪10-6超出。解放軍扳成12平后未能咬住，局末雖在16-20落後的情況下多次將分差縮小到2分，但失誤偏多未能翻盤，浙江25-21再贏一局，大比分2-1超出。

第四局7平后浙江連奪3分10-7佔先，解放軍追至9-10后在王娜的發球輪受挫落後3分。不甘落敗的解放軍強勢反撲一度17-15反超，卻在汪慧敏的發球輪卡輪，浙江趁機奠定勝局。李靜扣球命中，浙江25-20獲勝，3-1戰勝解放軍。

明天本次預賽將展開第3比賽日的激戰。A組上海賽區江蘇和廣東交鋒，北京和河南狹路相逢，四川挑戰上海；B組嘉善賽區解放軍輪空，雲南迎戰山東，中國香港對壘福建，遼寧遭遇浙江。 （高加索）