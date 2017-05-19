這場國安與富力的比賽，雙方的老熟人確實比較多，尤其是富力陣中的多名球員都和國安有關，或是出自國安青訓，或是曾經效力過國安，而且，他們都在比賽中有著不錯的發揮。這之中，不得不提的一個人就是陳志釗，替補登場的他在下半場幾乎是憑藉一己之力改變了比賽的局面，富力的兩個進球都有他的功勞，這位國安舊將差一點就親手摧毀了魔鬼工體。

留洋巴西的陳志釗2014年回國加盟北京國安，在國安效力的兩個賽季中，共為球隊出場35次打進5球，不錯的護球能力和靈巧的盤帶給國安邊路給予了一定的幫助，幾次關鍵的進球更是給國安球迷留下了深刻的印象。去年，陳志釗回到家鄉，加盟廣州富力，第一個賽季的表現可以說是中規中矩，17次出場為球隊貢獻1個進球。

前兩個賽季，無論主帥是孔特拉、斯托伊科維奇，還是代理主帥黎兵，汪嵩都是球隊中場的絕對核心，他的作用猶如是恆大陣中的鄭智，雖然身邊也有高水平的外援，但球隊的整體運轉都會依賴汪嵩的調度指揮。然而，富力在轉會窗口關閉前做了一筆讓所有人意外的交易，汪嵩以4000萬人民幣的價格轉投江蘇蘇寧，俱樂部高層一度也是被推上了輿論的風口浪尖，確實是被球迷給罵慘了。

球迷的憤怒當然可以理解，核心的離開對球隊的影響必然是巨大的。斯托伊科維奇雖有不舍，但也是無能為力，作為主帥，塞爾維亞人也是迅速拿出備案，那就是讓陳志釗頂上來。這個選擇確實有點令人意外，但又是一種無奈，畢竟陳志釗的技術特點和汪嵩有太大的不同，一個是邊路的突擊手，一個是組織的核心，但就是這種改造和變化卻收穫了奇效。有數據顯示，作為節拍器的陳志釗除了在傳球成功率上比汪嵩稍遜一籌，其他數據更佔優勢。因為陳志釗被成功激活，富力的運轉並沒有因為汪嵩的離開收到太大影響，擅長突破的陳志釗更是讓富力的中場進攻變得更加銳利起來。

今晚與國安一戰，陳志釗也用自己更加全面的表現讓京城球迷看到了自己這兩年來的成熟，替補登場他憑藉一己之力改變了場上的局面。下半場開始后，富力率先發力，盧琳和陳志釗在左路形成連續傳遞，陳志釗不停球直塞國安防線身後，扎哈維前插後面對楊智穩穩將球推進球門。2分鐘后，陳志釗中場拿球後果斷分球給右邊的雷納爾迪尼奧，後者進入禁區后斜傳門前，扎哈維和肖智雙鬼拍門，肖智將就撞進球門，富力迅速取得了2-0的領先。陳志釗的兩連擊直接改變了比賽的走勢。

值得一提的是，國家隊主帥里皮也和自己的助手一起來到工體觀看了本場比賽，這位國安舊將差一點親手摧毀自己老東家的場景也一定被盡收眼底。憑藉本賽季的出色發揮，陳志釗已經是國家二隊的成員。也有消息說，陳志釗和隊友肖智已經給足協上交了自己的護照，足協正在給他們辦理赴馬來西亞的簽證，國家隊下一場12強賽的比賽，或許兩人就會同時出現在比賽中，這的確是對陳志釗出色發揮最大的嘉獎。

曾經的「壞小子」顯然已經變得成熟起來，成功的轉型也讓陳志釗找到了更全面的自己，從而收穫更多。在斯托伊科維奇麾下踢得風生水起，本就技術出色的他，更是適應富力如今的傳控體系。今晚的比賽之後，國安或許會為當時放走這員大將感到遺憾，但我們也是衷心希望這位廣東小伙能夠踢出更漂亮的足球，為俱樂部乃至國家隊奉獻出更多的能量。

（糖蜜）