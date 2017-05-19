5月19日上午，奧賽健體三連冠傑瑞米攜奧林匹亞小姐納米、阿諾德傳統賽業餘組全場冠軍牟叢來到賽普，在賽普健身金日校區舉辦粉絲見面會，與數千名粉絲進行了近距離交流互動。據悉19-21日，傑瑞米、納米、牟叢將在賽普健身金日校區舉行為期三天的賽普冠軍訓練營，23-25日在賽普健身深圳校區舉行賽普冠軍訓練營。

傑瑞米·布恩迪亞（Jeremy Buendia）1990年出生於美國加利福尼亞州，是美國IFBB專業形體選手。在2014-2016年蟬聯奧林匹亞男子健體冠軍，當之無愧的世界健體之王。納米·阿撒瑞（Narmin·Assria）則在2015年奧林匹亞女子比基尼比賽中獲得第六的好成績，2015-2016年被列為世界最好的六大體型之一，賽普冠軍導師牟叢中國第一位獲得IFBB職業卡的女子運動員。

粉絲見面會上，賽普健身院長林懷慎代表賽普向傑瑞米、納米及牟叢的到來表示了熱烈的歡迎。也對接下來開展的賽普冠軍訓練營賦予了很高的期待和評價，他說「世界健體之王，實力不容置疑。賽普能將這樣國際頂尖級別的健身選手請來開展訓練營是我們的榮幸，傑瑞米的到來更是對賽普實力的肯定。賽普一直以來都很重視國際頂尖健身知識的引進，以此來完善賽普CPT課程體系，讓賽普知識體系更前沿及國際化。未來賽普還將開設更多世界級冠軍導師，旨在幫助中國健身愛好者、私人健身教練學習國外先進訓練體系，吸收世界冠軍健身、健美經驗」。

活動現場，有超過千名慕名而來的粉絲和賽普學員參加，在互動環節，傑瑞米分享了他多年參加奧林匹亞比賽並獲得三連冠的經歷，為粉絲們解答了FST-7體系指導下飲食和訓練中的問題。

本次傑瑞米訓練營主講FST-7體系，FST-7（Fascia Stretch Training-7簡寫：肌肉筋膜、拉伸、訓練-7模式）由他的教練哈尼·雷蒙博德發明。這個訓練法不僅僅是他獲得冠軍起到決定性作用的體系還成就了奧賽的另一個傳奇人物——菲爾·西斯，及其他13位各個專業賽事的冠軍。

賽普健身學院成立於2009年，經歷了8年的發展歷程，如今已經成長為國內最大的健身教練培訓機構，在北京和深圳開設了3個校區，每年為各大健身俱樂部輸送教練逾萬人。去年，賽普健身成功登陸新三板，成為國內健身培訓行業唯一在新三板掛牌的機構。同時也獲得了「全國最佳私人教練培訓學院獎」「健身行業最佳貢獻獎」「北京市高新技術企業」等殊榮。（完）