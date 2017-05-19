晚間資訊報導前，我們先來關注一下天氣。北方的高溫區域繼續蔓延，內蒙古東南部、京津冀以及黃淮北部地區將有成片的高溫出沒，中央氣象台已發佈高溫黃色預警。降水方面，中東部雨水稀少，僅在華南沿海今夜起將有較強降雨發展，廣東、海南局地將有暴雨，公眾注意防範。

明日重要比賽預告：

08:30 騎士 VS 凱爾特人 NBA季後賽

15:30 上海申花 VS 上海上港 中超第10輪

15:30 延邊富德 VS 山東魯能 中超第10輪

21:30 拜仁 VS 弗萊堡 德甲第34輪

足協發大批罰單:上港官員+力帆+聶濤等均遭處罰詳情>>

中國足協在官方網站上公佈一批罰單，上港隊官員、重慶力帆俱樂部等都在被處罰的行列。在5月14日上港與泰達的比賽中，足協根據裁判報告，比賽監督報告、視頻及當事人的陳述等，因為上港官員馬里奧指責裁判，造成了不良影響。根據《中國足球協會紀律準則》，足協禁止馬里奧進入中超比賽替補席三場，罰款1.5萬元。

波耶特:柏佳駿特維斯無緣德比 瓜林能否出場未定 詳情>>

中超聯賽第十輪烽火再燃。本輪比賽中的一場焦點大戰，將在上海虹口足球場打響。上海申花坐鎮主場迎戰上海上港。今天下午，申花全隊抵達虹口足球場進行了賽前適應場地的訓練，訓練開始前，申花主帥波耶特出席了賽前發佈會。

曼聯歐聯杯對手狂諷博格巴：進不了球的錢袋子！詳情>>

5月25日的歐聯杯決賽還未打響，但賽前雙方的火藥味已經越來越濃。近日阿賈克斯17歲小將德里赫特接受荷蘭媒體採訪時的言論更是為這場大戰火上加油，他在採訪時直言：「博格巴就是個錢袋子，而錢袋子進不了球！。」

曝皇馬欲狠砸1億強挖死敵門神 他不比德赫亞差詳情>>

儘管納瓦斯在門前的表現已經足夠出色，但是皇馬方面一直希望能夠引進一名更出色的門將，德赫亞以及庫爾圖瓦都和皇馬傳了很久的緋聞。近日英國《進球網》又曝出了皇馬門將引援的另一大目標，那就是馬競門神奧布拉克。

隊友曝貝爾歐冠決賽能夠復出 球迷：別讓他首發詳情>>

受傷的貝爾能否趕上歐冠決賽，一直是皇馬球迷十分關心的話題，近日貝爾國家隊的隊友，目前在西漢姆聯隊效力的柯林斯在接受採訪時表示，自己已經和貝爾有過交流，他透露貝爾可以在歐冠決賽前復出。

新浪vs哈維:希望尤文奪歐冠 想梅西續約巴薩得…詳情>>

目前，卡達正在舉辦世界杯主場館的翻修揭幕儀式，並且將在屆時的世界杯體育場——哈里發國際體育場中舉辦本屆的埃米爾杯，新浪體育正在卡達，對本項賽事以及參賽雙方進行了報導，其中就包括正在阿爾薩德效力的哈維。新浪體育：「您對歐冠決賽怎麼看？」哈維：「我支持尤文圖斯獲得歐冠，他們的防守十分出色，而且他們和這座獎杯闊別的太久了，值得舉起一座獎杯作為回報。」

周琦休斯頓苦練 推特稱:每天都要變得更強詳情>>

名為「zhouqi」的推特賬號今天更新了兩張周琦的訓練照片，一張是周琦在力量房苦練，另一張則是他在火箭隊的訓練館進行投籃訓練。

日網友吐槽國乒陪練:挺可憐的 舞台永遠在訓練場詳情>>

日媒表示，世乒賽的金牌數量關乎中國隊的威信，「畢竟乒乓球是中國的國球，13億人矚目。亞乒賽，平野連掃丁寧、朱雨玲、陳夢等三位中國頂尖選手，讓中國隊陣腳大亂。此次備戰特意安排四名陪練模擬平野，進行高密度的針對性訓練。」平野成為中國隊的公敵，反而令日本隊上下士氣大振。