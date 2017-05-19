在全場4分鐘補時階段的最後時刻扳平比分，這屬於「絕平」，這種情況往往能帶給追平比分一方以極大的振奮。5月19日晚，北京中赫國安在工體主場就以「絕平」方式2-2追平廣州富力，終場哨響起的一刻國安球員與部分球迷的舉動頗有些像慶祝奪冠。但這場平局真能帶給國安振奮感嗎？金泰延的那一腳暴力飛鏟就能給出答案，而這種飛鏟已不是國安本賽季第一次出現了。

國安有很大的困難，奧古斯托、索里亞諾、於大寶、趙和靖與姜濤等多人都因傷病缺陣，克里梅茨與李翰博頗有些倉促地在對富力這一戰迎來賽季首秀，國安在自己的主場也很罕見地排出了5-4-1陣型。但困難是國安無法取得勝利的藉口嗎？

國安上一個主場是1-4負於華夏幸福，再上一個主場是1-1追平權健。事實上，在對富力一戰前，國安主場的表現就已是在暴露多方面的問題了。所以有些東西很自然地在對富力一戰中得到繼續暴露，所以就不能拿傷停問題當藉口。

與富力一戰進行至近30分鐘時，富力的傳球次數已超過150次，而國安的傳球數是剛過60次，在傳球成功率上富力也是明顯優於國安。確實，富力是本賽季迄今傳球數據最出色的球隊，國安處於下風有一定客觀性，但要知道曾經的國安可是以傳球滲透能力著稱的，比賽又是在自己的主場工體進行，在理應體現進取心與衝擊態度的比賽前段，國安都沒有體現出相應內容。

如果不是楊智在半場結束前的精彩撲救，國安很有可能在半場結束時就落後了。進入下半場，富力的相應優勢體現的更為生動，在陳志釗運轉調度下由扎哈維與肖智接連進球，可以說一度0-2落後的局面較為生動地體現出了國安對比富力的不足。

張池明替補出場確實起到了作用，他與宋博軒相繼進球為國安扳平比分，還是以「絕平」這種格外有表現力的方式扳平比分，但國安真能因轉敗為平而欣喜嗎？此前主場5戰富力取得全勝的紀錄可是被打破了的，富力首次在工體拿到積分。

比賽結束的一刻富力球員確實很遺憾，這同「被絕平」的方式有關，也同富力本有機會也有資格帶著勝利離開工體有關。斯托伊科維奇罕見地在比賽結束時動怒了，因為富力被追平與國安絕平的過程中還出現了一些爭議內容。

在富力2-0領先時，不斷形成著快攻機會，雷納爾迪尼奧的一次快攻被國安以犯規攔截了，從規則上說國安吃到黃牌是相對更合理的，但裁判沒有掏牌。類似值得商榷的判罰、或者是有著連帶性的系列判罰還有數次。最應該體會的還是金泰延在第86分鐘的那次暴力飛鏟。

當時金泰延是在後場迎上拼搶，他不可能對皮球形成有效控制，就在陳志釗拿球瞬間，金泰延前沖中飛身放鏟，腳部離開草坪有相當距離，如果不是陳志釗及時跳起停頓了觸球動作，陳志釗有可能受傷，甚至有可能出現較為嚴重的傷勢。金泰延的這次飛鏟是很暴力的，是足球場上應該杜絕的。

面對這樣的動作，主裁判居然只是口頭警告了金泰延，完全無視富力球員的抗議，沒有出牌。所謂的「合理解釋」是金泰延已有黃牌在身，且國安在主場比分落後，某些情況絲毫不難想像，如果裁判在國安主場落後時又罰下國安一位球員，很容易起到激怒球隊與球迷的效果。但這種所謂的「控制比賽」真的合理嗎？從比賽具體進程看，應該掏牌但不掏牌，這不就是人為性地極為不公正地影響了比賽走勢、改變了比賽結果嗎？

對於國安來說，最應該深入體會的還是：金泰延這種動作，本賽季已不是第一次出現了。本賽季首輪國安客場1-2負恆大的比賽中，趙和靖對郜林就使出過暴力飛鏟，從具體動作、兇狠指數上說，趙和靖的動作和金泰延的動作還非常相似。

雖然對恆大一戰後國安周邊媒體與國安俱樂部積極肯定了球隊的拼爭態度，雖然金泰延如今的動作也不難找出各種各樣的託辭，但身為一支對自己有著較高要求的球隊，我們不由要向國安發問：類似的暴力動作反覆出現，難道這就是國安的戰術內容？

就在同富力的這場比賽中，我們還看到了國安球員攻門被封堵後集體舉手向裁判要點球的情況，慢鏡頭顯示對手根本沒有手球，國安球員卻就是在堅定地申訴，這種情況本賽季來也是反覆出現了。也包括伊爾馬茲透著誇張地各種倒地，禁區內或禁區外，造點或造對手犯規或許是伊爾馬茲的喜好，但這應該成為國安充分發揮的戰術內容嗎？不應該，那為什麼又反覆出現！

這可是在工體的比賽！回想甲A剛起步的年代，國安在工體對陣AC米蘭、阿森納等隊時打出的「工體不敗」強勢，那種驕傲可不僅屬於國安球隊與國安球迷。甲A時代國安錯失冠軍的那個賽季，令全國各地很多球迷都很感惋惜，因為當時的國安很美很精彩。

如今，國安不應滿足於主場追平富力的結果，更應該踏實地認清自己的不足，最應該先改掉那些不該出現卻反覆出現的東西。

（木之火）