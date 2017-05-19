日期:5月20日下午，中超聯賽第十輪比賽烽火繼續。上海申花坐鎮主場迎戰上海上港，這場比賽之前，上港取消了踩場計劃，今天下午，上港主帥博阿斯攜顏駿凌出席了賽前新聞發佈會。

對於本賽季的首場上海灘德比大戰，博阿斯表示：「非常開心能夠來到這裏，非常激動能迎來德比比賽，德比往往非常有傳統和激情，兩支球隊為了爭奪冠軍而努力。目前我們在第二，申花稍稍後面，但我們目標一致，都是冠軍，我們希望取得一個好的結果，明天的比賽對雙方來說都很重要，對我們來說，為了在賽季結束時實現冠軍的目標，明天必須踢出精彩的比賽。所以明天是需要爭取和努力的。」

對於外界關心的外援使用問題，博阿斯說：「當然，這是我們需要考慮和決定的問題，而且我們要根據不同情況選擇，每個人都可以出戰，這涉及我們的選擇，無論是埃爾克森還是艾哈邁多夫都很有實力，哪怕兩人聯手效果也非常好，所以這個問題還要等我們考慮選擇之後再做決定。」

之前申花適應了場地，為何上港沒有來場地，這是否也是間接的一種信心體現？對此，博阿斯表示：「這不意味著任何東西，在歐洲也只有歐冠時去適應客場場地，相信我們的國內球員肯定都很熟悉虹口，我知道體育場之前因為大火原因沒有完全就位，對於雙方球迷來說都是一種遺憾，我們也要從側面去處理這樣一個問題，對雙方球員來說這場比賽都非常重要，對申花開始重新回到主場也非常重要。」

申花和上港過去4年9次交手，是否有回顧過，往往也會發生一些情況，那麼是否做過一些技戰術之外的準備？對此，博阿斯稱：「我不需要回看那麼多，看那麼多比賽沒有那麼重要，畢竟雙方教練和球隊都發生了變化，雖然目前雙方目標都一樣，但並不需要看那麼多比賽，我只看了上賽季在虹口的那場比賽。」

博阿斯執教過熱刺和切爾西，而波耶特曾在這兩支球隊踢過球，作為「帥」面對一個「將」是否會有優勢？博阿斯認為：「他在那裡效力時，我並不是他的教練，而且我在這兩個俱樂部時間相對較少，而波耶特作為球員效力時間更長，並取得了成功，波耶特作為取得過成功的球員，很受那兩傢俱樂部球迷尊重。」（曲小尤）