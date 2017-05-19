日期:5月20日下午，中超聯賽第十輪比賽烽火繼續。上海申花坐鎮主場迎戰上海上港，這場比賽之前，上港取消了踩場計劃，今天下午，上港主帥博阿斯攜顏駿凌出席了賽前新聞發佈會。

一場上海灘德比，兩隊都無需動員，目前上港隊員們的備戰情況如何，大家是否也準備好了？對此，顏駿凌坦言：「這個賽季我們球隊的目標是冠軍，因此任何比賽都不需要動員，結束了之前幾個客場的比賽之後，現在球隊回到上海，我們有充分的準備時間，目前大家狀態都非常好，我們也都做好了準備，明天好好去打德比，希望給球迷奉獻一場精彩的比賽。」

最近瓜林進球比較多，對他的防守是不是也會有針對性的布置？面對這個問題，顏駿凌表示：「之前會看一點中超比賽，感覺這種類型球員在中超不少，明天的比賽中可能會注意一點，但就我個人來說，不會有太多其他變化。」（曲小尤）