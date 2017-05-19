5月19日，2017賽季中超聯賽展開第10輪的爭奪，廣州恆大主場對陣江蘇蘇寧。

比賽進行到54分鐘，張曉彬右路帶球后將球橫傳給吉翔，後者橫傳謝鵬飛，謝鵬飛拿球之後一腳勁射將球打進。蘇寧暫時客場1-2落後恆大。