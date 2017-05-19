5月19日，中超聯賽打響第10輪的比賽，在率先進行的一場比賽中，北京國安隊主場迎戰廣州富力隊。本場比賽國安隊多名球員受傷，主教練何塞不得不在開場后安排出了541的防守陣型，外援克里梅茨首次出場。上半時雙方戰成0-0平，下半時風雲突變，富力連進兩球以2-0領先，落後的國安展開絕地反擊，由張池明、宋博軒扳平比分，最後雙方戰成2-2平。

比賽結束后，國安隊主教練何塞首先表示：今天有很多細節去講，我們今天有贏球，也有輸球的可能性。對方在比賽中出現了傷病，改變了陣型。我們曾經在場面上一度佔優，但我們自己出現了失誤，導致比分落後。但我們在落後的情況下，表現出頑強的拼搏精神，在最後時刻顯示出我們的體能優勢，我們一直奔跑到了最後一分鐘。

對於富力主帥提到國安今天排出的以防守為主的陣型有一些畏懼富力的說法，何塞說到：尊重每一位教練的意見，也尊重每一個對這場比賽的看法，我們今天打的陣型和對方是一樣的，如果說我們畏懼對手，那麼對方可能也畏懼我們。我們有7名球員出現傷病，我們不得不派上一些比賽經驗少的球員。

隨後何塞強調到：我們上半時過於急躁，沒有把球控制在自己腳下。這不是很簡單能夠總結的問題：如果我們上半時打的是442、4231，可能會更加容易。兩個中衛會更加容易控制局面，可能就不會出現失誤。今天主要是我們有7個傷病隊員，對球隊造成非常大的影響。我們從今天開始要做一支防守穩固的球隊。我們在這場比賽中，所有態度都非常積極，這場比賽可以做1000個分析，每個人可能從不同角度有自己的觀點，如果想批評我，也有可能有他的道理，但我只是想說，我們今天有7個球員因為傷病無法出場。如果對方說我們是防守陣型，那麼我覺得對方也是防守陣型。

談到宋博軒與張池明的表現，何塞說到：宋博軒在下半時腳踝受傷，他在最後體能狀態不是很好的情況下，打進了一個重要的進球。至於池明的表現，我首先想說球隊存在位置競爭是非常好的事情，我們在邊路有這種競爭的情況，中場也是有張曉彬與呂鵬間的競爭。今天為張池明的進球感到高興，他是非常努力出色的球員。還有我想與大家說，我們當時換下的那個兩個人，並不是他們表現不好，而是戰術需要。這種天氣下，我需要改變陣型。（宋詞）