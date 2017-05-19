當工體上空的空氣再次凝結，當看台上的球迷又露出遺憾和失望的表情，宋博軒用終場哨響之前的一腳爆射改變了這一切。2球落後，壓哨扳平，跌宕起伏的一場比賽。當我們看到比賽結束后，雙方球員攤倒在地的場景，不經感嘆這一切太不容易。賽季之初展現出強勢的富力三輪不勝，國安保住了主場的積分，當然，何塞用他的兩次換人成功為自己續命。

斯托伊科維奇的到來，對球隊進行有針對性的改造，讓富力本賽季牢牢佔據聯賽第一集團的位置。開局的6輪不敗更是一度讓球隊登上了積分榜的榜首，球隊在客場的發揮更是值得稱讚，2-2戰平恆大，2-1戰勝蘇寧，塞爾維亞人的這支富力今年確實讓人刮目相看，而斯托伊科維奇本人也是贏得了各界的好評。

兩輪不勝的富力來到工體面對傷兵滿營的國安。如今的國安也確實不再是幾年前的那支在中超賽場上有足夠競爭力的球隊，或許是人員不整，或許是戰術需要，主教練何塞在本場比賽中變陣5後衛首發，亞外克里梅茨更是獲得在今年首次登場。不得不說，面對這樣一個來勢洶洶的對手，國安的底氣並不足。

在後場放置更多的防守型球員，也確實給扎哈維、雷納迪尼奧這樣的強力外援造成了極大的限制。整個上半場比賽，雖然富力佔據場面上的優勢，但要說真正給國安造成的威脅確實不多。易邊再戰之後，斯托伊科維奇顯然是對戰術進行了調整，陳志釗的登場改變了比賽的局面，連續兩次如出一轍的傳球直接找到國安後衛的身後，2分鐘內2顆進球，工體陷入一片沉寂之中，球員也是明顯急躁起來。

沒有了退路，必須放手一搏的何塞大手一揮，連續做出換人調整，撤下李翰博和克里梅茨兩名後衛，回到常規的4後衛組合，而加強前場攻擊線上的人數。變陣后的國安明顯加快了比賽的節奏，上半場換上場的宋博軒和下半場登場的張池明在兩個邊路活躍起來，連續用傳中和突破給富力隊防線製造著威脅，整個工體的氣氛也隨著球隊的發揮熱鬧了起來。確實，球迷都不放棄，球員就更沒有理由放棄。

何塞之前給人的印象就是固執，不善於變陣，不敢使用新人。但今天的這兩次換人最終卻收到了奇效。第68分鐘，李磊左路底線前送出傳中球，禁區後點接應的張池明高高躍起力壓姜至鵬頭槌破門。身高並不算高的「重慶C羅」打進了個人本賽季的第2顆進球，同時，這也是國安本賽季的第一個頭槌進球。

另一位邊路好手宋博軒加盟國安之後的狀態也是起伏不定，遲遲找不到曾經在申花的高光表現也一度引起了人們的質疑。本賽季，逐漸從傷病中走出來的他也成為何塞手中的重要武器，往往是球隊替補登場的第一人。今晚，宋博軒也沒有讓教練失望，在幾乎所有人都認為國安要在主場輸掉比賽的時候，傷停補時的最後時刻，在禁區內接到張池明的傳中后大力攻門將球鬆緊富力球門的上角，力量之大，角度之刁，而這個進球，也是宋博軒近3個賽季以來的首顆進球。值得一提的是，90分鐘時宋博軒曾在中場拼搶時受傷倒地，他也是痛苦的按著自己的腳踝，進球之後我們也從畫面中看到他咬牙忍痛的情景，但堅持讓他收穫了這一切。

兩個換人，兩個進球，不得不說，張池明和宋博軒聯手將國安從死亡線上抓了回來。大面積的傷病確實給球隊的排兵布陣出了難題，但我們也看到，即使目前國安的實力已經是大不如前，但他們依然能夠踢出精彩的比賽，所以需要何塞來解決的鞏固的問題依然很多。今天的變化挽救了球隊，何塞也用合理的臨場應變成功為自己續命。

（糖蜜）