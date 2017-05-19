依靠宋博軒的壓哨進球，北京國安主場2-2艱難戰平了廣州富力，沒能夠延續主場面對富力全勝的紀錄，而繼上一個主場1-4不敵河北華夏幸福后，國安連續兩個主場狂丟6球，上一次他們在工體2場丟6球還要追溯到2012年，雖然壓哨追平讓人欣喜，但這樣的比賽過程，恐怕國安球迷都難言滿意。

雖然廣州富力本賽季開局勢頭很猛，目前他們積17分排名聯賽第三，不過在工體他們卻有著痛苦回憶，過往5次來到這裏他們遭遇了全敗，狂丟14球僅僅打入1球，甚至在2013賽季還收到了0-6的慘敗。不過今非昔比，今天廣州富力在工體打出他們的特點，下半場扎哈維和肖智在4分鐘內連入2球，要不是宋博軒的壓哨進球，富力有機會在這裏拿走3分。對於國安來說，工體對富力全勝的紀錄被終結，雖然僥倖拿到1分，但比賽過程讓工體球迷看得心痛。

算上這場2-2的平局，國安近3個主場一勝難求，此前他們主場1-1天津權健、1-4河北華夏幸福，上賽季國安開局3個主場也遭遇不勝，0-3輸恆大、0-0平遼足、1-2負蘇寧，連續兩年主場遭遇3輪不勝，也難怪北京體育解說會直言工體主場越來越難踢了。連續2個主場丟6球，這樣的成績單同樣讓人不忍直視，國安上一次主場2戰被灌入6球，還要追溯到2012賽季，當時他們在聯賽0-2不敵杭州綠城，足協杯又3-4不敵貴州人和。

一個更加讓人不容忽視的事實是，北京國安前10輪戰罷，僅僅零封對手一次，第4輪比賽中1-0擊敗了河南建業，剩餘9輪比賽他們全部都有丟球，這足以看出國安如今的防守今非昔比，過去那個中超丟球最少的防線早已不在，國安防線問題恐怕短期也難有效解決，今天他們就啟用了亞外克里梅茨，但長期未和球隊一同踢正式比賽的他，也難起到立竿見影的效果。

（瑪塔）