5月19日，在中超聯賽第10輪的比賽中，廣州富力隊客場對陣北京國安隊，此前富力隊五次做客工體全部失利，本場比賽富力隊面對陣容不整的國安隊，也是希望打破歷史。結果本場比賽富力隊在下半時2-0領先的時候，被國安隊頑強扳平比分，雖然沒有在工體帶走勝利，但也拿到了這個客場的第一分。

比賽結束后，富力隊主教練斯托伊維奇一臉陰沉走進新聞發佈廳，來到發佈會現場的時候，斯帥突然用力砸了一下桌子，看得出這位富力主帥對於最後時刻被扳平的結果非常不滿。

談到這場比賽，斯帥先是出奇不意地說以：這場比賽非常艱難，我們可能比較「謙讓」，可能我們擔心北京「輸掉」比賽，所以「讓給」了他們一分，我還是希望回到主場，能夠打好主場的比賽。

隨後，斯帥解釋到：我剛剛只是開了一個玩笑，最後一秒丟球讓我非常震驚，但這就是足球，我們還是打出了自己的風格，希望所有人能夠感受得到。

當被問及為何球隊總是最後時刻注意力不集中，是否這會是最後一次發生類似的現象，斯帥說到：我不認為是最後一次，有可能還會發生。必須從失敗中吸取教訓，不斷成熟起來，我們必須懂得最後10秒要踢好比賽。事實證明，我們還沒有從前面的失敗中學習到東西。

對於這場比賽的表現，斯帥說到：在我們在2-1的時候，我認為我們可能已經接近勝利了，可是最後時刻把禮物拱手「送」給了國安。根據雙方實力來看，就像大象與老鼠的對決，但今天老鼠還是打得無所畏懼。

那麼，誰是大象，誰是老鼠呢？對此斯帥笑著說到：大家應當非常清楚，誰是大象誰是老鼠，如果對比一下雙方的投入，當然是國安是大象。我覺得雙方在投入上很難相比，當然也有可能我們收到了錯誤的信息。我想說的，我們今天打的得整體足球，這也是我們一直希望展示出來的，但對於今天這個結果非常遺憾，對我們來說是一個不太公平的結果。還是希望大家可以同意我的觀點，我們還是打得不錯，對於我來說，這已經足夠了。請大家稍微給我一點安慰，我也會滿意我的工作。

斯帥最後說到：非常有趣，國安這場比賽改變了陣型，可能他們懼怕了我們。我們下半時也換了一下陣型，我們下半時換成了433陣型，總的來說我們還是掌控了比賽，我們今天表現非常精彩出色。非常開心能夠在北京觀眾面前展示我們自己的風格，讓我很瘋狂、很憤怒的就是結果，但這就是足球。如果最後時刻我能夠進球，我也會非常瘋狂。（於靜）