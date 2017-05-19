毅騰欲繼續主場拿分 科帥:中游球隊都很有競爭力北京新浪網 (2017-05-19 20:40)
賽前發布會現場
明天下午，中甲聯賽第十輪將要打響。浙江毅騰輕紡城隊將迎來五連主的第三個主場，球隊將在輕紡城體育中心體育場迎戰上海申鑫。目前，浙江毅騰輕紡城隊主場5勝1平保持不敗，上場更是強勢贏下了浙江德比，狀態正佳，而上海申鑫則遭遇了兩連敗，本場比賽也是他們走出低谷取分的關鍵戰。因此，這場球賽勢必又是一場激烈的搶分大戰，值得期待。
今天晚上，本場比賽的賽前發佈會在紹興召開。浙江毅騰輕紡城隊主教練科佩爾蒂諾表示，明天的比賽依舊會非常的艱難，「大家都知道今年的聯賽前七八名的球隊都是非常有競爭力的，包括申鑫隊，也是一支非常強大的球隊。」科帥分析說，「當然我們這一周也進行了有針對性的訓練，球員們和往常一樣付出了很多，我們非常相信自己的實力。」
談及球隊目前主場的連勝勢頭，科帥表示球隊確實在主場會非常強大，「我希望我們能延續這樣強大的狀態，明天為大家奉獻上一場精彩的比賽。」
球隊前鋒奧古斯托跟隨主教練參加了發佈會，同科帥一樣，奧古斯托也表示明天的比賽會很艱難。「我們做好了準備，本周大家都有努力訓練，我認為明天如果能取得三分那對我們來說會很重要，我們會付出一切繼續努力。」奧古斯托說道。
（章魚）
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