法界也要姓黨 天津律師業將設立政委中央社 (2017-05-19 20:04)
（中央社台北19日電）外媒報導，中國大陸強調依法治國，但拒絕司法獨立。天津市律師協會日前公布設立「政委」職位，進一步強調中國共產黨的控制。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，天津市律師協會微信公眾號「天津律協」日前公布，天津市律師行業將在5月20日前「層層設立政治委員」。
政治委員簡稱政委，一般指中國大陸軍隊或警察機構中的黨組織領導人。
「天津律協」稱，天津市非公有制經濟組織和社會組織工委召開的「設立政治委員工作推動會」確認在律師行業設立政委的消息，目的是「推動全面從嚴治黨向基層延伸，鞏固擴大社會組織黨的組織和工作覆蓋成果」。
消息公開後，持正面看法的網友說，「律師不能只為人民幣服務」。
持反面看法的北京鋒銳律師事務所律師劉曉原在社交媒體推特（Twitter）上轉發這一消息並評論說，「也不知下一步是否還要在律協成立軍事管制委員會？」
截至2015年底，天津市律師協會共有團體會員610家，個人會員5499人。1060519
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