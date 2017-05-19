【大成報記者于郁金/綜合報導】中華民國金門珠浦許氏宗親會於106年5月12日至15日舉辦「2017廈漳泉敦親睦鄰參訪團4日遊」，由該會理事長許火獅率理監事等35位宗親參加，並敦聘金門縣政府祕書許金象、社會處許丕祥2位宗賢擔任隨行顧問；此次參訪活動專程拜會漳州、廈門、同安、翔安、泉州金門同胞聯誼會，期以促進兩岸鄉親交流，敦睦宗族情誼，凝聚許氏宗親向心力。中華民國金門珠浦許氏宗親會理事長許火獅表示，本次行程因係搭乘5月12日早班小三通客輪，5月11日大部分成員已先抵達金門，「金門許氏宗親會」許秋霖理事長特於當晚06:30假金城「一家海鮮餐廳」宴請參訪團宗長，暢談團結金門許氏宗親影響力，儼然形成不可忽視關鍵，宗長們杯酒盡歡期許未來。5月12日首日行程，由廈門轉往漳州拜會漳州市金門同胞聯誼會，受到該會會長柯坤海熱情接待，閩南師範大學姓氏源流南音研究許永忠名教授也專程自廣州來會面，並轉交「搶救漳州馬坪街祖祠陳請書」。中華民國金門珠浦許氏宗親會指出，內容提及位於漳州市延安南路馬坪街許氏祖祠「綸恩堂」目前被佔用，將被拆並擴建為公園，馬坪地區許氏宗親十分憂心！綸恩堂始建於宋，有康熙御書「綸恩堂」牌匾，祠內供奉唐太尉宣威將軍，宋追封翊忠昭應侯許天正和夫人神位，是高陽許氏尋根謁祖的歷史古蹟，急切盼望海內海外許天正「昭應侯」子孫，敦促漳州市政府能保護歷史古蹟。首日安排走訪明清馬坪古街，由漳州許氏宗親會許瑞勇及秘書長親自介紹，所有團員於輪恩堂合影；隨後參拜馬坪人家村許氏家廟，再轉往大徑許氏家廟；據悉，大徑開基祖為金門珠浦許氏深井頭派下第14世長子雅字惟文，當年因出海遭遇暴風，船破漏水，漂流到下郭莊(今廈大門外廣場)，在那裡繁衍生息，建基立業，大徑、沙壇等珠浦許氏後裔也年年組團回金門祭祖，對金門十分熟悉！在拜會廈門市金門同胞聯誼會，受到熱情餐敘接待，宴會中來自漳州市東園鎭港邊圭海許氏理事會許永仁、許永和轉交「關於申請政府保護許貞墓報告」，懇求旅台許氏宗親協助促成保護古墓，緣起許貞是前清宿將，古墓有其歷史保護之價值。5月13日拜訪廈門許氏宗親會、廈門市翔安區金門同胞聯誼會，並專程參拜許督元亮公，許水撰會長特別安排花鼓隊遊街、燃放鞭炮迎接(屬特例，中國大陸已禁燃鞭炮)；依古禮在家廟祭祖，由旅台金門參訪團許懷平擔任司儀，許木進誦讀祭祖文，十分隆重！接著遊覽古龍醬香園、同安梵天寺、大嶝田墘南里(金門縣政府舊址)。許火獅表示，對廈門市許氏宗親會會長許水撰、翔安區金胞聯誼會會長宋奇盈熱情接待，由衷感謝！5月14日由同安轉往泉州，設址清源山(賜恩岩)泉州許氏宗親會，該地開閩許氏宗祠為泉郡許氏宗人歲時祭祠之所，奉祀唐詩人許稷公字君苗，以及歷代科舉先賢之神位，包括金門許獬、許廷用、許福等，可惜中國大陸文革浩劫，神位蕩然無存，許氏宗親仍在努力修復；參訪團成員登上293台階，感懷祭拜開閩許氏宗祠(許稷公)，由許木進誦讀祭祖文，泉州電視台亦特專訪許火獅理事長。當日亦安排拜會泉州市金門同胞聯誼會、泉州許姓宗親會，順道遊覽開元寺、天后宮、洛陽橋(北宋蔡襄知事所建造)；拜會行程由泉州市金門同胞聯誼會副會長兼秘書長張亞輪費心安排下，得以順利參訪華僑大學及泉州許姓宗親會，熱情接待，令旅台金門參訪團深受感動！中國大陸泉州電視台特專訪金門珠浦許氏宗親會理事長許火獅；隨後，參訪團轉赴華僑大學參觀許東亮紀念館，並轉往校園許東亮銅像獻花致敬，其么弟許乃紅亦為此次參訪團成員之一，乃紅宗賢為美國普渡大學數學系博士，曾任教師大數學系教授。許火獅受訪表示，特別感謝泉郡宗親會副會長許曰棍、許晉、祕書長許伙努等，以及泉州市台辦林主任熱情接待，旅台金門珠浦許氏宗親會是由旅台許氏宗親組成，以愛鄉愛國，敦親睦鄰，弘揚祖德為本會立會之宗旨；創會以來積極與海內外宗親會交流互訪 ，懇親祭祖；古語「參天之樹必有其根，環山之水必有其源」，宗親間血脈相連，濃濃的宗親之情，把我們牽連起來，經過3天拜訪，深刻感受到大陸地區許多宗廟受到文革破壞，深感悲痛！金門珠浦許氏始祖50郎忠輔公，係於宋元之際，自漳州丹詔來到金門，一脈相傳，保留許多的文化遺產，今日又位居兩岸交流樞鈕，此次跨海來大陸參拜許姓宗廟，除了敦睦宗誼，也有助於兩岸和平發展，金門各宗祠可說是閩南文化的博物館，保留中華文化精華，對當前申請遺產更具深心，卻十分迫切！5月15日再由泉州轉赴大嶝，拜會大嶝雙滬許姓宗親會家廟拜祖，會長許選民也安排花鼓隊迎接，旋即搭乘電瓶車到小嶝，特拜會小嶝許氏宗親會，小嶝宗親係第九世裔孫邦燦公移居至此，係五十郎忠輔公派下三房大前廳下，參訪團亦赴家廟拜祖，該宗廟於西元2000年籌建，2009年建安，當時由10餘名宗親捐獻宅基地，金門珠浦許氏宗親亦踴躍樂捐新台幣近50萬，始克竣工。當日午宴受到許振作會長等宗親熱情接待，大嶝、小嶝的行程一切由許伯欽宗長全力安排促成。據了解，漳州、廈門、泉州、大徑、大嶝、小嶝等地許姓宗親，尤其是漳州馬坪和金門珠浦同源，珠浦、後沙都來自漳州詔安，而大徑、小嶝源自金門珠浦可說血脈相連；開閩始祖許督元亮公，許熒公元亮，西漢武帝在朝爲左翊將軍，曾鎮平南越邊患，複蒙敕旨永鎮斯土，銅符虎節。鄉諺曰：「未有同安，先有許督」。元亮公有子15人，分鎮閩地。現今福建省金門縣金城鎮珠浦南路23號，許氏宗祠( 高陽堂 )奉祀元亮公，相傳金門皆有其後也；另宗賢許稷公，字君苗，唐貞元18年進士，歷官毗部尚書，少年讀書於泉州清源山賜恩岩，後辭官歸隱；皇上以是山賜之，故名恩賜；特別再安排參觀源出金門后湖的泉州「華僑大學許東亮紀念館」，瞭解宗賢許東亮為民族教育之犧牲奮鬥精神；許東亮宗賢，原名許乃昌，因二戰印尼排華事件轉往新加坡發展，熱心協助處理僑務，資助僑務發展，還負責籌資創辦泉州華僑大學。透過此次參訪交流，結合了宗親的力量，促成許氏一家親目標，增進兩岸金門同胞情誼，更能體會「同根同源，郷誼永馨」。成立27年中華民國金門珠浦許氏宗親會，以推動宗親聯繫服務，急難救助，支援家鄉建設為宗旨。該宗親會積極參與臺灣金門同鄉會總會運作，諸如響應認養樹木運動，配合辦理兩岸交流活動，以及海外金門會館的慶典；更參加全台許氏宗親會運作，多次組團參加世界許姓懇親大會。