陳時中赴WHA 陸外交部避答是否阻撓中央社 (2017-05-19 18:30)
針對衛生福利部長陳時中將率團爭取參加WHA，中國大陸外交部發言人華春瑩（圖）19日未明確表示陸方是否會阻撓，僅說民進黨政府無論採取什麼做法都「註定會失敗」。中央社記者尹俊傑北京攝 106年5月19日
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