（中央社記者尹俊傑北京19日電）針對美軍指中共戰機在東海上空「不專業」攔截美方偵察機，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，陸方仍在了解情況，但她提及美國艦機長期對中國大陸抵近偵察，容易引發意外。



另外，對日方指控中國大陸海警船18日在釣魚台海域釋放無人機，華春瑩堅稱，這架無人機是「有關媒體進行航拍（空拍）使用的，不是個別媒體炒作的軍事行動」。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應中美軍機在東海上空近距遭遇相關提問時說，不了解相關情況，要等中國大陸國防部了解、查證現場真實情況後再做評論。



但華春瑩接著表示，長期以來，美國艦機對中國大陸進行「抵近偵察」，極其容易引發誤解、誤判，或引發海空意外事件，「所以我們希望美方也要尊重中方合理的安全關切」。



據外電報導，美國空軍發言人霍奇（Lori Hodge）指出，中共2架蘇愷30戰機17日在東海國際空域對執行例行任務的美軍WC-135核偵察機進行「不專業」攔截，雙方一度僅相距45公尺。



截至發稿為止，中國大陸國防部新聞局尚未說明這起事件。



巧合的是，1年前同日，美軍EP-3海上偵察機在南海空域遭中共2架殲11戰機近距攔截。美方指共軍飛行員操作「不安全」，陸方則堅稱「依法依規跟蹤監視」，沒有採取危險動作。



另一方面，對日方透過外交管道抗議中國大陸海警船編隊在釣魚台海域航行時放出無人機，華春瑩說，據向有關部門了解，這是「媒體在進行航拍使用的」，「不必太過大驚小怪來炒作好像這是中方又有什麼意圖」。



華春瑩說，釣魚台列嶼是「中國的固有領土」，中國大陸海警船編隊在相關海域進行「正常的巡航執法以及相關的活動」是陸方固有權利。「對於日方的所謂交涉或者抗議，我們當然是不能接受的。」1060519