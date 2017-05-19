中菲南海問題磋商登場 對話海上問題中央社 (2017-05-19 17:38)
（中央社台北19日電）中國-菲律賓南海問題雙邊磋商機制第一次會議今天登場。中方代表團團長、中國大陸外交部副部長劉振民表示，透過這一定期磋商機制，中菲雙方將就共同關心的所有海上問題展開對話協商。
央視新聞客戶端19日報導，2016年10月中菲兩國領導人達成重要共識，就中菲雙方涉及南海有關問題建立機制性對話平台。
劉振民之前向媒體表示，此次磋商範圍非常廣泛，涉及中菲共同關心的所有海上問題，也包括如何加強海上合作。
其中在油氣資源方面，中方的立場一直很明確，希望在兩國最終達成關於海上問題解決辦法之前，能共同開發一些能源。
他說：「中菲兩國的能源合作，對雙方都是有利的。」
劉振民指出，中菲兩國之間就妥善處理南海問題、兩國海上分歧，回歸雙邊磋商的軌道，繼續推進友好合作，也將繼續透過雙邊管道就南海問題進行意見交換，透過雙邊管道加強海上的合作。
另外，中國大陸也讚賞菲律賓總統杜特蒂上任以來，在南海問題採取的「積極、友善、建設性立場」，促使中菲關係在困難5年之後，實現「華麗轉身」。1060519
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