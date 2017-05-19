（中央社記者尹俊傑北京19日電）台灣今年未獲邀參加WHA，衛生福利部長陳時中仍將率團爭取。中國大陸外交部發言人華春瑩今天未明確表示陸方是否會阻撓，僅說民進黨政府無論採取什麼做法都「註定會失敗」。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時重申，世界衛生組織（WHO）是聯合國專門機構，「必須由主權國家來組成」，也必須遵循聯合國有關決議體現的「一個中國」原則。



華春瑩聲稱：「台灣地區作為中國的一部分，參與國際組織活動必須要遵照『一個中國』原則處理。」



她說，民進黨政府拒不承認「一個中國」原則，是導致過去8年來台灣參與世界衛生大會（WHA）的「特殊安排」難以為繼的根本原因，「責任在誰，不言自明」。



陳時中預定20日率團赴瑞士日內瓦。被問及陸方是否會阻撓「世衛行動團」、甚至要求瑞士不讓團員入境，華春瑩說：「無論民進黨當局採取什麼做法，結果都只有一個，那就是註定會失敗。」



今年WHA預定22日在日內瓦舉行。陳時中18日在行前記者會表示，今年到WHA「不免有悲傷、有憤怒，也要表達遺憾」，除將申請WHA會議旁聽，也將向WHO表達台灣參與的必要性。



「世衛行動團」計劃在日內瓦舉行國際記者會，陳時中說，抗議會以合法方式進行，也「應該會」遞交書面抗議函。行動團此行還將和友好國家舉行多場雙邊、多邊會談。1060519