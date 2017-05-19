工安事故 大連民眾掉入汙水池釀8死中央社 (2017-05-19 16:11)
（中央社台北19日電）中國大陸遼寧省大連市今天上午發生一起工安事故，造成8名村民死亡，2人受傷，傷者正在醫院搶救，已脫離險境。
據中國大陸中央電視台報導，初步調查，事故起因為村公共汙水收集池堵塞，民眾在疏通過程中昏倒，後多人在參與施救過程中不幸也掉入池中，造成8名村民遇難，2人受傷。
報導指出，中共遼寧省委常委、大連市委書記譚作鈞要求全力搶救傷員，妥善處理善後。
當地公安機關已對相關人員進行管控，並對事件起因展開調查。1060519
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ASSARI-柚藝實木電腦桌
- COACH銀河灰防刮皮革文字飾牌前口袋拉鍊長夾
- NIXON The CORPORAL SS 曠野風潮時尚運動腕錶-黑x紅針x菱格
- 【Pioneer先鋒】CD網絡播放器 藍牙/Wi-Fi/IPod/CD/USB(XC-H
- 《瑞士Spring》水晶系列多層複合金雙耳湯鍋-22cm
- 【勳風】8公斤 /耐高扭力/超高速/更防震-脫水機(HF-838)
- 品家居 班奈特5.4尺石面收納餐櫃下座-161x41x81.5cm-免組
- GUCCI 緹花布綠紅織帶皮革飾邊斜背/波士頓包
- Nikon AF 24mm F/2.8D (公司貨)
- GUCCI GG Supreme 刺繡花卉ㄇ字拉鍊長夾(卡其棕)
戛納電影節將開幕 法國設巨型花盆陣防恐襲【北京新浪網】
《花間提壺方大廚》第二季將播 雷牧曾被摔下馬【北京新浪網】
軍用「黑科技」正改變你我生活【北京新浪網】
中美軍機東海險擦撞 陸重提美抵近偵察【中央社】
吃完生蠔下一站 芬蘭邀陸民幫吃野莓【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》