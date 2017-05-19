（中央社台北19日電）中國大陸遼寧省大連市今天上午發生一起工安事故，造成8名村民死亡，2人受傷，傷者正在醫院搶救，已脫離險境。



據中國大陸中央電視台報導，初步調查，事故起因為村公共汙水收集池堵塞，民眾在疏通過程中昏倒，後多人在參與施救過程中不幸也掉入池中，造成8名村民遇難，2人受傷。



報導指出，中共遼寧省委常委、大連市委書記譚作鈞要求全力搶救傷員，妥善處理善後。



當地公安機關已對相關人員進行管控，並對事件起因展開調查。1060519