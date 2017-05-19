（中央社台北19日電）范業成（Ifzal Zaffar）是一名在香港土生土長的巴基斯坦裔員警。前陣子他以家鄉話勸服一名站在起重機頂端的同鄉下來，成為香港熱門話題，也被形容為香港少數族裔青年的榜樣。



英國廣播公司（BBC）中文網今天報導香港巴基斯坦裔「最帥警員」啟蒙少數族裔青年的故事。



現年20歲的范業成3月12日在香港油麻地爬上一架吊車，用家鄉話勸說爬到吊車頂想輕生的一名巴基斯坦人，最後這名巴基斯坦人同意爬下來，被送往醫院。



范業成此舉受到同事，巴基斯坦同鄉和眾多網民的讚揚。



香港警隊從2011年起，招募20多名來自巴基斯坦、菲律賓、泰國、印尼、葡萄牙、南韓、尼泊爾和委內瑞拉的不同族裔人士加入警隊，以增加和香港不同族裔社區的聯繫，受到各社區的歡迎。



「90後」（1990年代）出生的范業成，父母早年從巴基斯坦移居香港，他和他的弟妹都是在香港出生，粵語流利。



范業成從小就希望長大後做警察。他從學校畢業後參加香港招募非華裔人士加入警隊的「寶石計劃」，加入香港警隊不到1年。



在網民盛讚他的救人行為後，范業成用流利的粵語在媒體上表示，他在油麻地警署經常接觸不同國籍人士，其中有很多南亞人士，因此能發揮語言特長。1060519