（中央社台北19日電）中國大陸西湖風景區昨天晚上發生一起無人機失控割傷遊客的意外事故。傷者遭無人機擊中左眼，眼球嚴重破損，經緊急手術，幸而保住眼睛。但主治醫師表示，未來視力必將受到影響。



浙青網及青年時報綜合報導，肇事者說，一般無人機的電量至少能維持25分鐘，在啟動後3分鐘就出現這種失控情況，他也不知道是怎麼回事。



據報導，主治醫師表示，傷者是一名24歲的北京遊客。事發時，他坐在西湖邊的長椅上。沒想到無人機突然失控，撞在樹上，掉下來擊中左眼，造成角膜、鞏膜嚴重破裂。



醫師說，一開始以為眼球不保，經搶救所幸沒有大礙，但未來視力能恢復到什麼程度，還要看二期手術。



傷者的同事已經報警，事故原因仍在調查當中。1060519