陸男大生晾衣太久沒收 鳥築巢還下蛋中央社 (2017-05-19 14:47)
（中央社台北19日電）中國大陸西華大學官方微博昨晚貼出一張令人傻眼的照片。一名男大學生晾在宿舍外的衣服很久沒收，竟發現鳥在褲子裡築巢下蛋。
四川西華大學官方微博貼文指出，西華大學汽車學院某男生宿舍因裝空調才收了一條褲子，然後神奇的事情發生了，褲子裡面居然有兩顆鳥蛋。
眾多大陸媒體轉載這則貼文，人民網微博報導，有網友說，「還是掛著吧，鳥媽媽回來找不到孩子會著急…」。
還有網友留言，「如果鳥媽媽沒回來，你繼續做牠們爸爸，好好把牠們撫養長大∼以後牠們抓蟲子報答你∼」。1060519
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