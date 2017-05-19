廣東設先賢館 國父孫中山入選中央社 (2017-05-19 14:37)
（中央社記者張謙香港19日電）中國大陸廣東省設立的南粵先賢館昨天在廣州開館，第一批有56人入選，包括國父孫中山。
羊城晚報今天報導，首批入選人物是在含粵港澳瓊的廣東歷史上，在政治、軍事、文化、經濟等領域中，為國家民族作出重要貢獻，在全大陸有重要影響，值得後人景仰的人。
評選先賢的界線，以1911年中華民國成立之前為基準。入館人物除了原籍廣東，也開放給雖非粵籍但在廣東有重要影響的歷史人物。
報導指出，首批入選者有56人，包括趙佗、葛洪、冼夫人、惠能、周敦頤、蘇軾、湛若水、黃佐、袁崇煥、陳子壯、屈大均、關天培、林則徐、孫中山等。先賢館展示這些先賢的生平和相關資料。
另有大陸媒體引述評選委員會委員、廣州市文史研究館研究員陳澤泓說，孫中山所以入選，是他領導辛亥革命，推翻滿清王朝，結束兩千多年帝制，締造中華民國。1060519
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