（中央社台北19日電）中國大陸國家主席習近平今天接見南韓特使李海瓚時表示，中方堅持實現朝鮮半島無核化，透過對話協商解決問題。他也希望和南韓新政府合作，推動中韓關係早日回到正常軌道。



新華社報導，習近平今天在人民大會堂接見南韓新總統文在寅特使李海瓚。李海瓚也轉交文在寅給習近平的親筆信。



習近平表示，當前是中韓關係的關鍵階段，中方重視中韓關係，願意和南韓一起維護得來不易的成果，在相互理解、尊重的基礎上，鞏固政治互信，妥善處理分歧，推動中韓關係早日回到正常軌道。



因為南韓同意美軍在當地部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），引來北京當局高聲抨擊，反對南韓部署薩德系統，並祭出限韓令，禁止南韓藝人在中國大陸演出、南韓節目也全面下架，同時禁止民眾前往南韓旅遊。中韓關係一度陷入緊張。



習近平也談到北韓議題，他重申，中方堅持實現朝鮮半島無核化，堅持維護半島和平穩定，堅持透過對話協商解決問題。中方願意和南韓新政府就此加強溝通，盡快緩和局勢，堅定推動半島無核化，並爭取早日重啟對話協商。



李海瓚則表示，南韓充分理解中國大陸的重大關切，願意和中國大陸加強溝通協調，探討妥善解決阻礙兩國關係發展的問題。在半島核問題上，南韓與中國大陸看法相似，南韓願意和中國大陸共同努力。1060519