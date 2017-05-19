（中央社記者尹俊傑北京19日電）隨著中菲關係改善，今年預計有100萬名陸客造訪菲律賓，簽證申請量暴增。菲律賓駐北京大使羅瑪納日前感嘆，使館已被中國大陸公民的簽證申請「淹沒」。



中國大陸環球時報今天報導，菲律賓駐北京大使館近期收到中國大陸遊客和商務人士的簽證申請激增200%。



菲律賓每日詢問報18日報導，菲國今年將迎接100萬名陸客。隨著中國大陸政府取消所有赴菲「旅遊警示」，羅瑪納（Jose Santiago Santa Romana）感嘆「使館已被來自中國公民的簽證申請淹沒」。



此外，菲律賓政府已知會歐盟，將不再接受歐盟的開發援助，理由是附帶條件的援助可能影響菲律賓自主性。「德國之聲」認為，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）是掌握中國大陸的援助才這麼做。



中菲南海問題雙邊磋商機制首次會議今天在貴州省貴陽市舉行之際，「美國之音」報導，19日落幕的美菲海軍年度聯合演習避開敏感的南海。報導認為，這有利於深化菲律賓與中國大陸的友誼。



杜特蒂2016年6月上任後，捨棄前任政府的親美政策，淡化不利北京的南海仲裁結果，逐步改善與中國大陸的關係。杜特蒂同年10月訪問北京，會見中國大陸國家主席習近平，雙邊關係迅速加溫。1060519