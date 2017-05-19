村委換屆 廣東省打黑防惡勢力操控選舉中央社 (2017-05-19 12:05)
（中央社記者張謙香港19日電）在中國大陸廣東省各地方幹部進行換屆選舉之際，廣東省政府近期在省內各地展開大規模的打黑行動，目的是防止這些惡勢力影響選舉。
南方日報今天報導，今年以來，廣東省公安廳部署全省21個地市公安機關聯手出擊，嚴厲打擊「村霸」和宗族惡勢力等，目的是防止破壞和干擾選舉。
據統計，今年以來，廣東共破獲涉黑犯罪集團490多個，刑事拘捕1萬1250多人，偵破涉黑惡類案件2970多起。
據報導，這些地方惡勢力除了操控選舉外，還組織社區民眾上訪，以及從事不法活動，比如非法採砂、無證運輸、開設賭場、發放高利貸等。
廣東「兩委會」換屆選舉工作在3月中旬至6月底進行。「兩委會」是指「村中國共產黨員支部委員會和村民自治委員會」，前者簡稱村支部，後者簡稱村委會。1060519
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