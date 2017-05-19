（中央社台北19日電）在中國大陸舉辦一帶一路國際論壇之際，北韓在兩國邊境試射飛彈，近來蔓延全球、讓中國大陸損失慘重的勒索病毒也顯示和北韓脫不了關係。紐約時報質疑，中國大陸可以容忍北韓到什麼程度。



北韓在14日清晨4時28分左右，也就是一帶一路國際論壇將在北京開幕前數小時，從西北部鄰近中國大陸不到160公里的龜城一帶，向東北偏東方向發射一枚彈道飛彈。紐約時報引述中國大陸分析人士說法，指北韓這個行為是對中國大陸的「外交打臉」。



過去幾天全球超過20萬台電腦、中國大陸也有4萬家機構遭到攻擊的勒索病毒來源，也顯示可能和北韓有關。僅管中國大陸的反應是沉默，但紐約時報質疑，這個強大的鄰居可以容忍北韓到什麼程度。



中國大陸人民大學國際關係學院副教授成曉河指出，在飛彈與核武方面，北韓一直是個威脅，突然之間，又成了一個網路安全威脅來源。如果這次襲擊確實是北韓所為，勒索病毒是不分區域指向所有電腦，這將是很大的改變，對中國大陸構成傷害與威脅。



不過，或許中國大陸才是北韓發動這場勒索病毒的「謬思」，因為嘗試網路襲擊的想法是從中國大陸傳到北韓的。



報導引述脫北者的說法，1990年代初期，一群電腦專家帶著利用網路竊取機密或攻擊敵對國家的想法，從中國大陸返回北韓。自此之後，北韓駭客開始到中國大陸求學，隨著北韓投注更多資源，集結一支超過6000人的網軍，在瀋陽、丹東等中國大陸東北城市飯店、餐館、網咖發動襲擊。



成曉河指出，如果這次勒索病毒攻擊真的與北韓有關，可能會對北京與平壤日益波折的關係構成新考驗。從2006年北韓開始進行核計畫以來，雙邊關係逐步惡化，現在處於異常水準，若是再加上另一種病毒，在中國大陸眼中，北韓形象會更差。1060519