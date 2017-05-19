（中央社記者張謙香港19日電）據報導，中國大陸海軍遠航訪問編隊日前離開馬來西亞後，轉往緬甸仰光訪問，期間將會與緬方進行聯演聯訓。



根據解放軍報發自緬甸的報導，大陸海軍遠航訪問編隊於18日抵達仰光，展開4天友好訪問。艦隊編隊有飛彈驅逐艦長春艦、飛彈護衛艦荊州艦。



資料顯示，長春艦的舷號是150，屬於052C型驅逐艦，於2013年初入列東海艦隊。052C型驅逐艦安裝有先進的相控陣雷達以及垂直發射系統，可發射海紅旗-9防空飛彈。



報導引述編隊指揮員說，編隊訪問仰光期間，中緬雙方將互訪拜會、聯演聯訓、舉辦艦艇開放日、甲板招待會等交流活動。



大陸和緬甸的關係曾因緬甸國務顧問翁山蘇姬重返政壇而變得不確定。但翁山蘇姬上任後，卻出乎外界預料，首先出訪大陸。翁山蘇姬日前也出席在北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇。



中緬雙方正積極推動經貿關係，北京方面也視緬甸為推動「一帶一路」的重要國家。不過，近年緬甸靠近大陸的邊境發生內戰，影響到兩國關係。1060519