貓熊媽媽焦急找寶寶 網友心疼請願團圓中央社 (2017-05-19 10:51)
（中央社記者19日電）動物保護團體人士日前公布一段美國華府動物園裡，貓熊美香因為聽見寶寶「貝貝」嚎叫聲，急著抓牆找寶寶的畫面。網友看了好心疼，認為將母子分離太過殘忍，請願動物園讓美香母子團圓。
網易公布的這段畫面中，可以看見美香相當急躁，站著不停抓牆，還能聽見貓熊的哀嚎聲。
報導引述英國每日郵報（Daily Mail）報導，這段畫面是動保團體人士日前在美國華盛頓史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）拍攝。
發布畫面的動保團體人士表示，美香會這麼急躁，是因為聽見貝貝正在哀嚎。
今年3月時，動物園評估，認為繼續和母親一起生活對貝貝來說有壞無益，決定將當時18個月大的貝貝和母親美香分離，將貝貝安排在獨立的籠舍中生活。
美香焦急找寶寶的畫面曝光後，讓網友大感心疼。
網友Nan Uhlik說，這太讓人心碎了，人類沒有權力對任何活著的動物這樣做。可憐的媽媽必須經歷這一切，只因為動物園已經做出決定。Helen Patel則表示，這太殘忍、噁心，動物園這麼做是錯的。
網友不捨美香母子分離，已經發起請願活動，希望動物園能收回成命，讓美香母子團圓。目前已經有3000多人連署。
不過報導也引述動物園發言人的話指出，大貓熊在野外一直過著獨居生活，貓熊寶寶斷奶後，不用擔心健康會受到影響。如果繼續和母親一起生活，反倒會對寶寶不好。1060519
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