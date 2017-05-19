陸首艘自製航空母艦疑試車 煙囪冒黑煙中央社 (2017-05-19 10:01)
（中央社記者尹俊傑北京19日電）中國大陸首艘自製航空母艦煙囪冒黑煙的照片近期在網路流傳。中國大陸軍事專家李杰認為，這可能是主機試車，屬於?裝過程中的系統測試，並非試航的前兆。
中國大陸環球網今天報導，多張所謂「國產航母主機試車」的照片18日在網路上流傳。有網民指出，當天下午2時左右，中國大陸首艘自製航空母艦主機點火試車，煙囪冒出不是很濃的黑煙。
李杰表示，上述判斷有一定可能性，說明航空母艦建造工作正在有序進行。但這艘航空母艦下水還不到1個月，這次試車並非試航的前兆。
至於為何會冒黑煙，李杰解釋，這是由航空母艦動力系統和使用油料的特性決定。首艘陸製航空母艦採用8台柴油機推進，排煙比燃氣輪機稍多。柴油機許久未用再啟動及加大馬力時，可能會出現稍濃的煙。
俄羅斯現役航空母艦庫茲涅佐夫上將號（Admiral Kuznetsov）先前通過英吉利海峽時曾冒出滾滾黑煙。李杰認為，這顯示陸製航空母艦自行建造的動力系統性能已達「很高水準」。
中國大陸首艘自製航空母艦2013年11月開工，2015年3月開始塢內建造。今年4月26日，這艘航空母艦在遼寧大連造船廠下水，展開系統設備調試和?裝（船體主要結構造完後安裝機械等設備）施工等工作。1060519
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